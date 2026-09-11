Exhiben pieza de Carlos Maciel Kijano en el MASIN

La obra La cerbatana de luz dispara, encaja su dardo, el veneno, el mal irremediable a la aurora, del pintor Carlos Maciel “Kijano”, fue seleccionada como Pieza del Mes de septiembre en el Museo de Arte de Sinaloa. Es un óleo de gran formato que el artista donó.

La pieza, un óleo sobre tela de 140 por 220 centímetros, forma parte de la Colección ISIC-MASIN. Fue presentada por Inna Teresa Álvarez Otáñez, jefa del Museo de Arte de Sinaloa.

Maciel, originario de Guerrero, donó la obra al museo tras una exposición. El artista expresó que la donación era una manera real y simbólica de mostrar su pertenencia a Culiacán y al estado de Sinaloa.

“Su intención es no añadir más horror al mundo a través de su trabajo, sino propiciar en quien contempla sus piezas una sensación afirmativa frente a la vida”, ha expresado el artista.

La obra de Maciel se distingue por una mirada festiva y vital, caracterizada por sus vivos colores. Álvarez Otáñez señaló que el título de la pieza fue tomado del libro de poemas Cátulo en el destierro, de José Ángel Leyva.

Posterior a la presentación de la Pieza del Mes, se ofreció una función del Cine Club MASIN. Se proyectó María Candelaria, película de 1944 dirigida por Emilio “El Indio” Fernández y protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz, con la fotografía de Gabriel Figueroa.

La cinta es considerada una obra representativa de la cinematografía mexicana de la Época de Oro.