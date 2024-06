La Casa del Maquío está invitando al público en general a asistir a una exhibición más de Cine Club, este jueves 13 de junio 2024, a las 19:00 horas, en el auditorio de la Casa, para disfrutar de la película Atenea, de Romain Gravas.

Esta cinta, filmada en 2022, narra la historia de tres hermanos que se ven envueltos en una tragedia social con el asesinato de su hermano menor, supuestamente a manos de la policía francesa. Esto desencadena una revuelta violenta que es retratada con un plano secuencia espectacular, dejando claro cuáles son los recursos técnicos del cine actual.

La película muestra la profunda injusticia y hartazgo, de una sociedad dividida por la desigualdad y aplastada por el sistema desde su nacimiento, este largometraje no busca ser realista, sino representar la cólera y descontento colectivo a través del caos y el espectáculo.

El filme fue parte de la sección oficial de concurso del festival de Venecia (2022); nominada a Mejor Película Internacional, en los premios Gotham (2022) y nominada a Mejor Película Internacional en premios Image (2023).

Romain Gavras nació en París, Francia, en 1981), es director de cine y videos musicales, conocido por su estilo visualmente impactante y su capacidad para abordar temas sociales y políticos de manera provocadora.

Entre sus videos más famosos se encuentran bad girls de M.I.A. y no church in the wild de Jay-Z y Kanye West, los cuales han sido elogiados por su narrativa y su estética distintiva. Gavras es conocido por su capacidad para combinar una narrativa provocativa con un estilo visual dinámico, creando obras no solo de entretenimiento, sino que también invitan a la reflexión sobre cuestiones sociales y políticas. Su trabajo desafía y expande los límites del cine, reafirmando su lugar como una figura influyente en la cultura visual moderna.