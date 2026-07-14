Exhibirán cine de Krzysztof Kieslowski en la Sala Lumière

Esta semana la Sala Lumière dedicará un ciclo de cine al director polaco Krzysztof Kieslowski, uno de los cineastas más influyentes y sensibles del cine europeo de finales del Siglo 20, cuya obra exploró con profundidad temas como el azar, la ética, la memoria, el destino y las relaciones humanas.

Reconocido internacionalmente por su estilo íntimo y reflexivo, Kieslowski construyó una filmografía que transitó del documental a la ficción con una mirada profundamente humanista, convirtiéndose en referente indispensable para generaciones de realizadores y espectadores alrededor del mundo.

Las funciones se realizarán del martes 14 al sábado 18 de julio, a las 16:00 horas, en la Sala Lumière de Culiacán, con entrada libre.

El ciclo inicia este martes 14 con la proyección de “Camera Buff” (1979), una de las obras fundamentales del director, que narra la historia de un hombre común cuya afición por la cámara cinematográfica transforma su manera de entender la realidad y su relación con quienes lo rodean.

El miércoles 15 se exhibirá “No End” (1985), una reflexión sobre la ausencia, el duelo y la situación política de Polonia durante los años ochenta, considerada una de las películas más personales del realizador.

Para el jueves 16 se proyectará “Blind Chance” (1987), una obra emblemática construida a partir de tres posibles destinos para un mismo personaje, explorando cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden modificar el curso de una vida entera.