Exhibirán cine documentalista en el MIA del director Felipe Parra Sámano

Como parte de las actividades del programa Cinema Culiacán, que desarrolla el Cultura Culiacán, esta semana, además de las funciones regulares de martes y jueves con cine internacional, se proyectará un Ciclo de Cine Documental “Nosotros y la música” con dos obras del documentalista Felipe Parra, el 11 y 13 de febrero a las 17:30 horas en la Sala de Usos Múltiples del tercer piso del MIA. La entrada será gratuita.

El primer documental que se presentará el miércoles 11 de febrero se titula ‘César Tort. La educación musical, derecho de los niños’ y trata sobre cómo el maestro Tort implantó su método Tort de enseñanza musical en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y en el Conservatorio Nacional de Música de México, sistema de enseñanza musical que fue reconocido por la UNESCO y le permitió difundirlo en algunos países de América Latina.

La segunda obra se llama ‘Cuartero Latinoamericano’ y trata precisamente de uno de los ensambles de cuerdas más célebres del mundo que ha recuperado las obras más importantes de compositores mexicanos y de América Latino, al mismo tiempo que estimula la creación de los compositores contemporáneos al estrenar sus obras.

Ciclo de cine documental

Miércoles 11 de febrero

Se presenta ‘César Tort. La educación musical, derecho de los niños’, del director Felipe Parra.

Presenta: Aldo Rodríguez, músico y crítico

Sinopsis: César Tort, compositor y pedagogo musical, desarrolló un sistema de educación musical basado en instrumentos y música de tradición mexicana, que formara musicalmente a los niños, al mismo tiempo de enraizarlos en la cultura mexicana y estimularles el desarrollo del pensamiento abstracto.

El legado del maestro Tort, además de su obra como compositor y pedagogo, es su lucha por hacer realidad el derecho a la educación musical de todos los niños mexicanos en las escuelas públicas, como parte de su formación integral.

El documental del director Felipe Parra, es una investigación de largo aliento sobre los métodos de formación musical para niños y jóvenes, que puede resultar de gran interés para quiénes se ocupan y preocupan por una formación musical sistemática de las nuevas generaciones.

Jueves 12 de febrero

El documental “Cuarteto Latinoamericano”, también del director Felipe Parra será presentado por Aldo Rodríguez, músico y crítico.

El documentalista Felipe Parra explora y aborda el origen de uno de los ensambles de música clásica y clásica contemporánea más importantes de América Latina: Cuarteto Latinoamericano.

Este grupo de cuerdas nace de una tradición musical de la familia Bitrán por la música, en la lejana ciudad de Santiago de Chile, desgarrada por el golpe de estado perpetrado por el fascista Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, que expulsa a la Familia Bitrán hacia la ciudad de México.

Los hermanos Bitrán: Arón, Álvaro y Saúl, junto con Javier Montiel, músicos formados en el Conservatorio Nacional de Música de México, fundarán en 1981 el Cuarteto Latinoamericano. que a través de su participación en los concursos y festivales más importantes del mundo irá consolidando su prestigio.

Ganadores de Emys en dos ediciones, es un referente de la interpretación de la música clásica latinoamericana de la primera parte del Siglo 20 hasta la clásica contemporánea del Siglo 21. Presentará el documental, el compositor y crítico musical Aldo Rodríguez.

Sobre Felipe Parra

Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, critico, curador de arte y documentalista que realiza y produce de manera independiente la serie de documentales, sobres escritores, artistas plásticos, compositores y danza.

Ha publicado ensayos sobre Juan Carlos Onetti, Malcom Lowry, Raymundo Chandler, Luis Barragán, Èlmer Mendoza y Juan Rulfo, y curador del concurso de pintura Antonio López Sáenz. Dirigió José Guadalupe Posada. De jicotes y calaveras (2015).