Exhibirán el ciclo Mujeres detrás de la cámara en la Sala Lumière

A partir de este martes 12 y hasta el sábado 16 de agosto, se exhibirá el ciclo Mujeres detrás de la cámara, en la Sala Lumière, a las 16:00 horas y con entrada libre.

El ciclo reúne filmes dirigidos por mujeres, y abre este martes con la película Les creatures (Francia, 1966, de Agnes Varda); y sigue el miércoles 13 con Vagabond (Francia, 1985, de Agnes Varda; el jueves 14 con Nomadland, tierra de nómadas (Estados Unidos, 2020, de Chloe Zhao); el viernes 15 con Los eternos (EU, 2021 de Chloe Zhao), y cierra el sábado 16 con Hombres (Alemania, 1985, de Doris Dorroie).

Les creatures (Las criaturas), es un drama fantástico en el que Edgar Piccoli, un escritor de imaginación desbordante, y su esposa, muda tras un accidente, llevan una vida retirada en una isla. Él está preparando una novela cuyos personajes se inspiran en los habitantes de la isla y en la que será clave el especial duelo que mantendrá con un misterioso ingeniero que vive en una torre junto al mar.

Vagabond (“Sin techo ni ley”, en francés: “Sans toit ni loi”), narra la historia de Mona, una joven vagabunda que es encontrada muerta en una zanja durante el invierno. La película explora su vida a través de flashbacks y testimonios de personas que la conocieron, revelando su carácter enigmático y su lucha por la supervivencia y la libertad.

Nomadland, tierra de nómadas es un drama del cine independiente, en el que una mujer, después de perderlo todo durante la recesión de 2008, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como una nómada moderna en una caravana.

Los eternos (Eternals) es una producción del universo Marvel: Hace millones de años, los seres cósmicos conocidos como los Celestiales comenzaron a experimentar genéticamente con los humanos. Su intención era crear individuos super poderosos que hicieran únicamente el bien, pero algo salió mal y aparecieron los Desviantes, destruyendo y creando el caos a su paso. Ambas razas se han enfrentado en una eterna lucha de poder a lo largo de la historia. En medio de esta guerra, Ikaris y Sersi tratarán de vivir su propia historia de amor.

Y Hombres (Männer, en alemán), es una comedia sobre la amistad en la que los celos hacen que un marido espíe a su mujer y descubra que esta mantiene un romance con otro hombre. Con el paso del tiempo, entre el marido y el amante surge una relación que se transforma en amistad. La trama explora la masculinidad, los roles sociales y la influencia del entorno en el comportamiento humano.