“A la obra que salió ganadora, yo le había tomado unas fotografías, haciendo un montaje en el estudio de unos amigos, el cual estaba cerrado, ahí estábamos también otros artistas, era un espacio cerrado al público, especificaciones que no venían en la convocatoria como tal, y esa persona que me acusaba, planteaba que por haber estado esa obra ahí, ya no era inédita pues había sido exhibida”.

“De repente la persona que me acusa me llama y me dice que como mis obras aparecía en Instagram ya no eran inéditas, y bajo ese término el premio me fue revocado, pero nunca me llamó el comité para decirme esto, yo fui el que llamé para preguntar sobre el status de esta premiación, nunca tuve una respuesta oficial por dicha revocación, un documento que detallara el por qué formalmente no se me daría, y el día de la premiación lo que dijeron es que la obra no era inédita y que corrompía con la convocatoria”.Sin respuestas

Alejandro Castañeda señala que no ha recibido respuesta alguna a la cartas de revocación y apelación que envió al comité, en la que exige una revisión de esto, compartiendo en ella sus argumentos del por qué no tiene sentido alguno el que se diga que su obra no es inédita, cuando sí lo es.

“Hasta el día de hoy (2 de febrero) sigo sin una respuesta formal, viendo ahora como muchas obras expuestas ya estaban apareciendo en redes sociales, algo que yo no veo para nada malo, porque uno como artistas gusta de compartir sus procesos, y nunca sabemos si nos van a elegir en alguna convocatoria, por lo que yo no podría desvalidar el trabajo de mis colegas que están ahí por haber publicado algo en sus redes sociales”.