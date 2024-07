“Me disparaste, me incendiaste e incendiaste el valle. Me volví ceniza, pero aun así seguiré buscando a mi hija porque soy samurái y no me rendiré... ¡Siempre voy a proteger a mi familia!”, así concluyó la obra Mariposa blanca, presentada dentro del Festival de Monólogos, Teatro A Una Sola Voz 2024.

Con la soberbia actuación de Hana Alondra Mina Rojas (del grupo Teatro Lunar, del Estado de México), la obra creada y dirigida por Honorio Israel Ríos Hernández, el público que acudió al teatro Socorro Astol quedó conmovido.

Narra la historia de Hanna, una mujer samurái que busca con desesperación a su hija Hanaky, quien fue secuestrada por un dragón, para lo cual recorre un largo camino en busca del valle de las mariposas blancas donde se encuentran las niñas capturadas por Yamata-no-Orochi, el dragón que se alimenta del sacrificio de mujeres jóvenes.

Al final esa fábula se convierte en una alegoría de las madres con hijos desaparecidos, que son guerreras y aunque están cansadas no se rinden y aunque los mensajes son turbios no se desalientan y aunque están perdidas continúan adelante, y a las que no se pueden engañar con falacias.

Vieja e inútil, está perdida en un bosque de desesperación, en el que siempre todo es lo mismo, pero en el que cada cosa que va encontrando, aunque sea tan nimio como una hoja de árbol o la luz de la luna o un zorro amable, la van conduciendo a ese destino incierto del que ni la muerte la va a apartar.