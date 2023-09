No le gusta el Carnaval, pero sí el Combate Naval, fue lo que comentó el escritor y autor de la novela La fragata, Alfonso Aramis Franco Díaz.

Inspirado precisamente en este acto histórico e heroico que se celebró en Mazatlán en lo que fue la defensa del puerto durante la segunda intervención francesa, lo que llevó a Franco a escribir este relato en donde narra una realidad, con algunos personajes ficticios, y muestran al lector otra versión de los hechos.

En estos hechos se presentan situaciones de la vida cotidiana, pero fundamentadas en los pilares de investigación que realizó el autor y que dio como resultado una versión enriquecedora para la cultura mazatleca.

Acompañado en los comentarios sobre el libro por el escritor mazatleco Samuel Parra; el historiador Luis Antonio Martínez y Adalberto García López, jefe del Departamento Editorial y editor del libro, en representación de Ernestina Yépiz, directora editoral del Isic, Franco hizo la presentación de su primera novela en el recinto cultural de Casa Haas.

La novela, dijo, la escribió inspirado en una pregunta que cuando era un niño le hizo a su padre, Alfonso Franco, catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales y quien falleció en el 2009.

Explicó que cuando tenía alrededor de 8 años y acudió el sábado de Carnaval a ver el Combate Naval en familia, le preguntó a su papá ¿qué significaba el que los barcos en alta mar lanzarán pirotecnia y a su vez desde la bahía había una contestación de la misma?, lo que le contestó que representaba la defensa que hicieron los mazatlecos ante los franceses, historia que la mayoría de los porteños conocen, pero no con exactitud, eso fue lo que lo llevó a investigar sobre ese hecho histórico, y hoy en día escribirlo.

“Tengo un recuerdo muy agraciado con mi padre, en un Carnaval en un Combate Naval, le pregunté que significaba el Combate Naval, y me sorprendió que dijera que aquí había habido un combate contra franceses; años después ya que mi padre fallece y entre mi propia nostalgia, recuerdo esa idea y retomo esa impresión para darla a entender a las demás personas”, contó el profesor de Guionismo y Análisis Cinematográfico en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Es muy conocido el Combate Naval, el enfrentamiento contra los franceses, pero muy pocos saben más allá, lo que me interesa con la novela no es narrar el combate en sí, si no la gente que estuvo viviendo en esa época”.

Señaló que sí escribe sobre personajes que estuvieron en el combate como Gaspar Sánchez y Jesús Gamboa, a los cuales se les unen muchos personajes ficticios, lo que hace muy enriquecidora la novela.

Por dos años el escritor se dedicó a investigar y otro año y medio para escribirla, y fueron en realidad 13 años los que tuvieron que pasar para que saliera editada y publicada.

La novela narra la historia de tres hombres que naufragan entre la desesperación, el peso del deber y el hambre de redención.

“La fragata” propone una minuciosa revisión del gran mito fundacional de Mazatlán, la defensa del puerto durante la segunda intervención francesa.

El autor va mucho más allá de la exaltación de fechas y nombres grabados en letras de oro; su obra nos recuerda que la historia con mayúsculas es siempre una ficción sostenida por figuras de carne y hueso que, quizás estén destinadas al olvido.

Sobre el autor

Alfonso Aramis Franco Díaz es escritor, guionista y director de cine. Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Director y guionista de los films “Una enfermedad conveniente”, “Olor a viejo” y “La torre negra” por los cuales ha obtenido reconocimientos a nivel regional.

En 2009 dirigió el documental antropológico “Las 600 familias”, coproducido por la UAS; dirigió los documentales “Camino de Luz”, “Escultor del Viento”, “El trovador del Campo” y “Cada vez más Elisa” para el Museo Casa de los Pérez Meza entre 2010 y 2012.

También dirigió y editó el documental “Tres días de folclore” para el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán en 2015. Obtuvo el segundo lugar y Mención Honorífica en el Cuarto Concurso Estatal de Cuento UAS 2003, por el relato “Emergencias”. Compiló y editó el libro independiente antológico de relatos “Retazos, bosquejo de once escritores y un ilustrador” en 2014.

Sus cuentos han sido publicados en las antologías “Oscuridad y silencio” (Gold Editorial, 2023) y Reflejos de otro mundo (Grupo Editorial Letras Negras, 2023). Colaboró en el poemario “Infinita soledad” (Gold Editorial, 2023).

Su primera novela, “La fragata”, fue publicada en 2023 por la editorial del Instituto Sinaloense de Cultura, ISIC.