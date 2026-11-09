Explora Giorgio Ballario los orígenes y la evolución de las mafias italianas

Los orígenes de la mafia italiana, su expansión hacia Estados Unidos, los negocios que impulsaron su poder económico y la influencia que ha ejercido en la política y la cultura fueron algunos de los temas abordados por el periodista y escritor italiano Giorgio Ballario durante la presentación de su libro Eso no estaba en mi libro de historia de la Mafia, en la Feria Internacional del Libro de Culiacán.

A manera de charla con Juan Carlos Ayala, académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa y especialista en el estudio de las violencias, el autor ofreció un recorrido por la historia de las organizaciones criminales italianas, desde sus raíces en Sicilia hasta su internacionalización y las transformaciones que experimentaron a lo largo del Siglo 20.

Ballario, quien cuenta con más de 35 años de trayectoria periodística, fue redactor de La Stampa de 1999 a 2022 y actualmente trabaja como freelance. Ha publicado 13 novelas, 12 ensayos y numerosos relatos incluidos en antologías de género negro y policiaco.

El escritor explicó que su libro, publicado por la editorial española Almuzara, no pretende ser un ensayo académico, sino una introducción histórica dirigida al público de España y Latinoamérica, donde, consideró, existe una visión limitada de las mafias italianas, frecuentemente asociada con películas como El Padrino.

Al responder sobre el origen de la mafia, señaló que el término tiene una etimología incierta, aunque una de las hipótesis apunta a una raíz árabe, debido a la presencia de esa cultura en Sicilia durante la Edad Media.

Explicó que las primeras organizaciones mafiosas surgieron en un contexto predominantemente agrícola, en el que grupos de hombres encargados de vigilar grandes extensiones de tierra comenzaron a ejercer control sobre los trabajadores y las comunidades.

“En principio, la mafia era poco más que una organización de criminales de zonas agrícolas. Se dedicaban a hacer guardia para los latifundios”, relató.

Con el tiempo, estas agrupaciones desarrollaron estructuras jerárquicas y extendieron su influencia más allá de los territorios rurales, hasta involucrarse en la política.

“La mafia busca dos cosas principalmente: el dinero y el poder. Y el dinero y el poder se tienen con la complicidad de la política”, afirmó.

El autor recordó que, hacia finales del Siglo 19 y principios del 20, las organizaciones mafiosas comenzaron a influir en las elecciones y a establecer relaciones con políticos locales, mediante el control de barrios y la movilización de votos. Esta penetración también derivó en asesinatos de figuras que se oponían a su influencia.

Durante la conversación, abordó también el combate emprendido por el régimen de Benito Mussolini contra la mafia siciliana, particularmente mediante el envío del prefecto Cesare Mori a la isla, en una etapa en la que el fascismo buscaba eliminar cualquier contrapoder regional.

Ballario explicó que entre los migrantes que llegaron a ciudades como Nueva York también había delincuentes que encontraron oportunidades para incorporarse a las redes ilegales, especialmente entre las comunidades italianas.

El periodista estableció un paralelismo entre aquel periodo y el auge del narcotráfico durante la década de 1970 en Italia.

“Entendieron que la droga era mucho más rentable que cualquier otro tipo de crimen que hacían antes”, señaló.

Hacia el cierre de la conversación, Juan Carlos Ayala destacó que la mafia no puede entenderse únicamente como una organización delictiva, sino también como un fenómeno con profundas implicaciones culturales y sociales.

El académico señaló que, en distintas regiones del sur de Italia, estas agrupaciones llegaron a ejercer control territorial y social mediante mecanismos como la ley del silencio, que propiciaba que las comunidades evitaran denunciar o intervenir ante los hechos criminales.

“No todos eran mafiosos, pero casi todos se callaban y, si pasaba algo, miraban por el otro lado”, expresó el autor.

Explicó que no necesariamente existía una aceptación de la mafia entre la población, sino una resignación a convivir con su presencia, situación que dificultaba la intervención del Estado.

Al final, Ballario explicó que en Italia no existe una sola mafia, sino distintas organizaciones, entre ellas la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana y la ‘Ndrangheta calabresa, además de otros grupos que han surgido con el paso del tiempo.

Consideró que actualmente la ‘Ndrangheta tiene mayor relevancia que la mafia siciliana.