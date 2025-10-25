Explora Iwona Siwek-Front los miedos humanos con la creación de ‘Monstruos’

La muestra se inauguró en la Galería de Arte Antonio López Sáenz del Isic, como parte del Festival Cultural Sinaloa 2025, y contó con la presencia de Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación, y de Margarita Torres Félix, jefa de Artes Visuales.

Al inaugurar la exposición, la artista originaria de Cracovia, Polonia, confió en que esta exposición sirva como inspiración para el próximo proyecto méxico-polaco con el tema Símbolos animales en nuestras culturas, gracias a la relación del Instituto Sinaloense de Cultura con el Palacio de Bellas Artes de Cracovia.

Siwek-Front, quien se declaró “culichi” por este día, dijo que en una tienda de Cracovia vio una decoración de un perro que tenía escrito debajo de la cola un letrero que decía: “Recuerda que somos solo humanos, permíteme ser imperfecto y feliz”, y agregó que “una de las cosas más importantes para el ser humano es ser imperfecto y ser feliz, es decir, ser auténtico, y nuestros defectos y debilidades son nuestra perfección”.

Comentó que “vivimos en un mundo lleno de abstracciones absurdas y grotescas, el mundo actual no es fácil, pues de cada agujero sale un monstruo, a veces muy camuflado, por lo que hay que tener cuidado y dejarse guiar por ese perro”.

Arriaga Robles expresó que Iwona es pintora, ilustradora, autora de dibujos animados y miembro de la Sociedad de Amigos de las Bellas Artes de Cracovia, institución con la que se ha establecido una sólida relación, iniciada el año pasado con la exposición La vida es sueño, con artistas de ambos países, la cual en marzo pasado se inauguró en Cracovia.

“Hoy ella viene para esta exposición individual para la cual trabajó aquí, en la que además de sus monstruos, expone una serie de sus cómics”.

Margarita Torres dijo que la obra de Iwona es poética y rebelde.

“Nos recuerda que todos llevamos dentro un pequeño monstruo que busca tal vez ser comprendido, tras lo cual expresó su agradecimiento a quienes han hecho posible este evento, fomentando con ello las colaboraciones internacionales por lo que desean mantener un contacto continuo y contribuir a fortalecer estos lazos”.