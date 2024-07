Un documental que explora la vida de un grupo de mujeres dedicadas a la prostitución en la Plaza de la Soledad, en el centro de la Ciudad de México es Plaza de la Soledad, de la documentalista mexicana Maya Goded.

A través de sus historias, el documental revela luchas, esperanzas y resiliencia de estas mujeres, ofreciendo una mirada íntima y humana a las complejidades de sus vidas. Con una narrativa sensible y visualmente impactante, Maya Goded da voz a estas mujeres, mostrando su fuerza y dignidad frente a los obstáculos propios de la marginación del trabajo sexual en nuestro país.

”Una de mis fotografías que siempre ha incomodado es la de Juanita, una trabajadora sexual de 70 años acostada con un cliente en una cama de hotel. Me preguntaban si es una puesta en escena, si lo había inventado. Argumentaban que a esa edad las mujeres ya no ejercían la prostitución. Me di cuenta de que les molestaba ver la sexualidad de una mujer. Esa fotografía quedó en el corcho de mi estudio para que algún día le diera voz”, compartió.