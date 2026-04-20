Explora Miguel Ángel Ramírez Jardines las realidades de la periferia en su nuevo libro

Con una nutrida asistencia y un ambiente de cercanía entre autor y público, el escritor Miguel Ángel Ramírez Jardines, presentó su libro La bicicleta de Franky. Cuentos y relatos desde la periferia, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.
El evento, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, reunió a lectores, promotores culturales y público en general, quienes se dieron cita para conocer esta obra que, a través del cuento, explora con sensibilidad y crudeza diversas realidades de la periferia, la cual contó con los comentarios de Óscar Loza Ochoa y Mariel Iribe.
Durante la presentación, el doctor Óscar Loza Ochoa destacó que en La bicicleta de Franky se identifican pasajes profundamente vinculados al activismo del autor, particularmente a su labor como redactor de boletines de movimientos sociales, lo que aporta a la obra una mirada comprometida. Señaló que los cuentos funcionan como retratos de una dura realidad en los márgenes, evidenciando contextos de exclusión y resistencia.
Asimismo, hizo referencia a uno de los personajes centrales: un veterano de la Guerra de Vietnam que vive en Mazatlán, marcado por un delirio de persecución, y que recorre la ciudad en bicicleta con la idea de “salvar el mundo”, figura que —apuntó— simboliza tanto la fragilidad humana como una persistente necesidad de esperanza frente a la adversidad.
Por su parte, la escritora Mariel Iribe señaló que la obra funciona como una “cartografía personal”, en la que cada relato traza rutas emocionales y sociales que permiten al lector adentrarse en territorios íntimos y colectivos. Destacó que los cuentos ofrecen una mirada directa y profundamente humana sobre los márgenes sociales, resaltando la estética de la periferia desde su complejidad.
Añadió que la obra aborda temas como la precariedad y el deseo, situados en una frontera constante entre la realidad y la imaginación, y subrayó que los cuentos están cargados de imágenes potentes que los vuelven accesibles sin perder densidad emocional, atravesados por temas recurrentes como la muerte.
Iribe también compartió cómo conoció al autor durante sus viajes a Mazatlán, donde tuvo la oportunidad de convivir con él, experiencia que —dijo— le permitió comprender de manera más cercana las vivencias y contextos que nutren su escritura.
En su intervención, el autor Miguel Ángel Ramírez Jardines habló de su proceso creativo, al que describió como complejo y en ocasiones angustioso, particularmente al momento de concluir un libro.
Recordó que en 1977 publicó un volumen de cuentos centrado en el tema de la muerte, surgido en el contexto de una huelga en Mazatlán, experiencia que influyó de manera decisiva en su trayectoria.
Asimismo, relató que muchos de sus textos nacen de experiencias fuertes que vivió a lo largo de su vida, lo que derivó en su interés por retratar a personas en situación de marginación y darles voz a través de la literatura. Señaló que diversos detonantes personales lo llevaron a escribir sobre estos temas, consolidando una narrativa comprometida con su entorno.
Finalmente, reconoció la importancia de figuras clave en su desarrollo literario, como Mariel Iribe, quien revisó sus textos, y Ernestina Yépiz, cuyo acompañamiento contribuyó a fortalecer su trabajo narrativo.