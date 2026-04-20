Explora Miguel Ángel Ramírez Jardines las realidades de la periferia en su nuevo libro

Con una nutrida asistencia y un ambiente de cercanía entre autor y público, el escritor Miguel Ángel Ramírez Jardines, presentó su libro La bicicleta de Franky. Cuentos y relatos desde la periferia, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario.

El evento, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, reunió a lectores, promotores culturales y público en general, quienes se dieron cita para conocer esta obra que, a través del cuento, explora con sensibilidad y crudeza diversas realidades de la periferia, la cual contó con los comentarios de Óscar Loza Ochoa y Mariel Iribe.

Durante la presentación, el doctor Óscar Loza Ochoa destacó que en La bicicleta de Franky se identifican pasajes profundamente vinculados al activismo del autor, particularmente a su labor como redactor de boletines de movimientos sociales, lo que aporta a la obra una mirada comprometida. Señaló que los cuentos funcionan como retratos de una dura realidad en los márgenes, evidenciando contextos de exclusión y resistencia.

Asimismo, hizo referencia a uno de los personajes centrales: un veterano de la Guerra de Vietnam que vive en Mazatlán, marcado por un delirio de persecución, y que recorre la ciudad en bicicleta con la idea de “salvar el mundo”, figura que —apuntó— simboliza tanto la fragilidad humana como una persistente necesidad de esperanza frente a la adversidad.