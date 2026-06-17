Exploran a través del arte virtual los límites humanos

Alumnas de la Licenciatura en Artes Visuales de la Unidad Académica de Diseño y Artes Visuales de la UAS presentaron su proyecto Homo Techne: El límite humano.
Se trata de una exhibición virtual que alberga 16 obras, curada por el colectivo Umbral Somático, e invitan al público general a visitar la galería en la plataforma.
Lilit Barranco Enríquez, integrante de este proyecto en 3D, expresó que culminar el trabajo les tomó todo un año antes de presentarlo en la plataforma Cosmatrix, la sala donde se montaron estas obras de alta calidad.
“Esto es parte de una entrega para la materia de curaduría, donde el trabajo final consistió en montar una propuesta sobre un eje conceptual que es el transhumanismo”, comentó.
Julianne Karina Villeda habló de la relación entre el transhumanismo y el arte, lo que convierte a esta exhibición en una experiencia diferente que deja de lado lo físico para trasladarse a lo digital.
“Lo digital se ha convertido en algo fundamental en nuestras vidas. Lo importante de este modelo virtual que hoy presentamos es llevar a quienes se adentren en la exhibición desde lo tradicional y físico hacia lo virtual”, expresó.
En ese sentido, añadió que buscan la evolución y el cambio hacia estas alternativas multimedia, un proceso en el que contaron con el acompañamiento de sus maestros Pedro Cervantes, Demetrio Estrella y Emmanuel Salomón.
Asimismo, Paulina Guadalupe Félix Quintana, integrante del proyecto y miembro del colectivo Umbral Somático, compartió que la exhibición se compone de pintura y dibujo digital, un formato no tradicional elegido justamente para ser acorde a la temática y a la plataforma.
“Para esta exhibición tuvimos que trabajar todo un año. Primero realizamos una investigación coordinada con nuestros profesores, trabajando los aspectos teóricos y la tesis curatorial”, comentó.
Finalmente, detalló que, bajo una estricta selección y en cumplimiento con los requisitos de la convocatoria —que evaluó la calidad estética, el tema, las dimensiones y la calidad fotográfica—, de las 35 obras recibidas, 16 son las que hoy se presentan en esta sala virtual.