Exploran a través del arte virtual los límites humanos

Alumnas de la Licenciatura en Artes Visuales de la Unidad Académica de Diseño y Artes Visuales de la UAS presentaron su proyecto Homo Techne: El límite humano.

Se trata de una exhibición virtual que alberga 16 obras, curada por el colectivo Umbral Somático, e invitan al público general a visitar la galería en la plataforma.

Lilit Barranco Enríquez, integrante de este proyecto en 3D, expresó que culminar el trabajo les tomó todo un año antes de presentarlo en la plataforma Cosmatrix, la sala donde se montaron estas obras de alta calidad.

“Esto es parte de una entrega para la materia de curaduría, donde el trabajo final consistió en montar una propuesta sobre un eje conceptual que es el transhumanismo”, comentó.

Julianne Karina Villeda habló de la relación entre el transhumanismo y el arte, lo que convierte a esta exhibición en una experiencia diferente que deja de lado lo físico para trasladarse a lo digital.