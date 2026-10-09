$!Exploran en el Encuentro de Literatura ‘Inés Arredondo’ la escritura del presente

El Encuentro de Literatura Inés Arredondo 2026 congregó a escritores y lectores en Culiacán, el miércoles, para dialogar sobre la escritura como exploración personal y acercamiento a la realidad. Se abordaron poesía, ensayo y narrativa, enriqueciendo la reflexión literaria actual.

El Encuentro de Literatura Inés Arredondo 2026, enmarcado en el Festival Cultural Sinaloa, reunió a escritores, lectores y público en el Centro de Literatura. Se realizaron diversas actividades enfocadas en la poesía, el ensayo y la narrativa, abordando la escritura como diálogo y exploración de la realidad.

El Encuentro de Literatura Inés Arredondo (ELIA) 2026 se realiza bajo el eje temático “Escrituras del presente: colindancias, cruces y territorios”. Su objetivo es generar espacios de reflexión sobre cómo la literatura dialoga con la experiencia, la memoria y el contexto social actual, reafirmando el compromiso del Instituto Sinaloense de Cultura con la promoción literaria.

La jornada inició con la continuidad de “El ruido del paisaje: taller de poesía de la calle”, impartido por la escritora Iveth Luna Flores. Este espacio se dedicó a explorar la poesía desde la observación del entorno y las posibilidades de la palabra.