$!Exploran en el Encuentro de Literatura ‘Inés Arredondo’ la escritura del presente

El Encuentro de Literatura Inés Arredondo 2026 congregó a escritores y lectores en Culiacán, el miércoles, para dialogar sobre la escritura como exploración personal y acercamiento a la realidad. Se abordaron poesía, ensayo y narrativa, enriqueciendo la reflexión literaria actual.
El Encuentro de Literatura Inés Arredondo 2026, enmarcado en el Festival Cultural Sinaloa, reunió a escritores, lectores y público en el Centro de Literatura. Se realizaron diversas actividades enfocadas en la poesía, el ensayo y la narrativa, abordando la escritura como diálogo y exploración de la realidad.
El Encuentro de Literatura Inés Arredondo (ELIA) 2026 se realiza bajo el eje temático “Escrituras del presente: colindancias, cruces y territorios”. Su objetivo es generar espacios de reflexión sobre cómo la literatura dialoga con la experiencia, la memoria y el contexto social actual, reafirmando el compromiso del Instituto Sinaloense de Cultura con la promoción literaria.
La jornada inició con la continuidad de “El ruido del paisaje: taller de poesía de la calle”, impartido por la escritora Iveth Luna Flores. Este espacio se dedicó a explorar la poesía desde la observación del entorno y las posibilidades de la palabra.
Por la tarde, la actividad “Poetas en primera persona / Colección Timonel” presentó a Claudia Reyes, Anette Vae y Raúl Durán, con Iveth Luna Flores como invitada. Los participantes leyeron y comentaron su obra, propiciando un intercambio de voces poéticas.
Posteriormente, la escritora y ensayista Olivia Teroba sostuvo una conversación lectora con Galilea Sánchez, Ana Laura Palomares, Metzy Leyva y Karen Sainz. Dialogaron sobre la lectura, la escritura y las condiciones personales y materiales que atraviesan el oficio literario.
Durante la charla, Teroba resaltó el papel del lector en el ecosistema literario y compartió su experiencia. La autora señaló que “una de las posibilidades del ensayo consiste precisamente en convertir la experiencia individual en un espacio de conversación con otras personas”.
A partir de sus libros como Un lugar seguro y Dinero y escritura, se abordaron temas como el lugar de enunciación, las desigualdades en el campo literario, el género y la vulnerabilidad. Las lectoras destacaron cómo los textos de Teroba permiten reconocerse en situaciones y emociones personales.
La jornada concluyó con la presentación de Nómadas, de Leonor Ramírez, acompañada por Ernestina Yépiz y Agustina Valenzuela. Conversaron sobre los 13 relatos del libro, sus personajes y las distintas formas de aproximarse a la realidad.
Ernestina Yépiz destacó al Centro de Literatura como un espacio seguro para el encuentro y la libertad de expresión a través de la literatura. Expresó que “nombrar la realidad también permite volver a darle significado y sentido”.
Agustina Valenzuela, por su parte, resaltó la calidad de los relatos de Nómadas y su lenguaje con identidad sinaloense y dimensión poética.
Leonor Ramírez explicó que el libro surgió de un relato encargado para una antología, lo que marcó su primer acercamiento al cuento. Desarrolló los demás textos descubriendo la concentración y economía que exige el género.
La autora definió el cuento como un “kaleidoscopio”, donde el punto de vista y la perspectiva ofrecen interpretaciones diversas. El título Nómadas alude al movimiento y la transformación, una noción que atraviesa las historias del volumen.