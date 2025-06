Con la obra de teatro de papel Doce maneras de afilarse los colmillos, de Óscar Martínez Vélez, la actriz Viviana Amaya trajo una reflexión sobre las diferencias que nos definen como personas y la búsqueda de la aceptación de los demás en la etapa adolescente, a través de una historia de un joven hijo de vampiros que no se define como tal.

La pieza, realizada con un toque de humor y que despertó el interés de chicos y grandes que llenaron el Teatro Socorro Astol del Instituto Sinaloense de Cultura, se presentó en la segunda jornada del 20° Festival del Monólogo Teatro a Una Sola Voz, organizado por la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) con apoyo de ISIC.

Actuada y dirigida por Viviana Amaya, de la Ciudad de México, ella es integrante de la compañía Viviana Amaya Escena, y sus figuras para teatro de papel son retomadas de las ilustraciones de Luis San Vicente Oliveros, que ilustran a su vez el libro juvenil de Óscar Martínez, y montada con la asesoría de Tania Becerra.

“Doce maneras de afilarse los colmillos” es una novela juvenil que sigue a Elisandro, un joven vampiro que no encaja con las expectativas familiares. No le gusta la sangre, no sabe volar y se asusta fácilmente.