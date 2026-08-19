Explorarán la meditación y la expresión en acuarela en taller gratuito

Como una propuesta para explorar nuevas formas de bienestar a través de la práctica artística, el Instituto Sinaloense de Cultura, invita al taller “Otras formas de relajación: meditación y acuarela”, que de manera gratuita se llevará a cabo del 24 al 28 de agosto, de 09:00 a 12:30 horas.

El taller será impartido por Andrea Rojo y María Elizabeth Castañeda, quienes plantean un encuentro entre la meditación y la creación artística, utilizando herramientas de contemplación e introspección como punto de partida para favorecer la relajación y posteriormente llevar esas experiencias hacia la expresión mediante el dibujo y la pintura.

La propuesta busca que los participantes se acerquen al proceso creativo desde una perspectiva distinta, en la que la práctica artística no se limite al resultado final, sino que se convierta también en un espacio para observar, respirar, concentrarse y conectar con las propias sensaciones.

A través de ejercicios de meditación y acuarela, las instructoras acompañarán al grupo en un proceso que permitirá experimentar con el color, las formas y el trazo como medios de expresión, aprovechando las posibilidades de la pintura para traducir estados de ánimo, percepciones y experiencias surgidas durante los momentos de contemplación.

El taller está dirigido a público interesado de 18 años en adelante y se desarrollará en las instalaciones del Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”, ubicado en Rafael Buelna S/N, colonia Centro, en Culiacán.

La actividad será gratuita y se realizará durante cinco sesiones, del lunes 24 al viernes 28 de agosto, en horario de 09:00 a 12:30 horas. Para inscribirse y recibir la lista de materiales, las personas interesadas pueden escribir al correo mtanamachicastro@gmail.com