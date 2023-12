Entre sus múltiples distinciones están el premio por la Web Art Academy of London, premio mural por el Tecnológico de Monterrey y la Medalla San Josemaría Escrivá de Balaguer.

Sin embargo, Alma y Horizonte es muy significativa, no solo por reunir su trabajo de 10 años, sino porque es su primera exposición individual en Sinaloa.

“La verdad es que había participado en varios colectivos aquí en Culiacán y fuera de México y todo, pero individual aquí no, entonces para mí significa mucho estar en la GAALS, por el número de piezas, son tres pisos lo que vamos a abarcar en obra, es gratuita, abierta al público, todo mundo la puede visitar, va a durar dos, meses diciembre y enero”.

El paisaje, comentó, simbolizó la libertad, durante el confinamiento por la pandemia del Covid.

“Siento que el atardecer sinaloense lo vemos, lo fotografiamos y guardamos la foto, pero no lo imprimimos entonces a mí me inspiró la idea de ver estos horizontes y no solamente tomarles una foto digital y ya, sino traducirlos al pigmento traducirlos, a una pintura o a un número de pinturas y es un poco volver a los inicios, a las bases de la pintura clásica”, dijo.

Con ello, añadió, sostiene que la pintura sigue vigente, que no por el hecho de que haya fotografía o medios digitales se debe de hacer a un lado la pintura.

Molina Salces, dijo que los artistas que más han influido en su obra han sido Gerhard Richter, Jochem Hein, Eloy Morales, José Manuel Velasco y Richard Whadcock.

“Admiro mucho a Gerhard Richter, Eloy Morales, que tuve la grata oportunidad de ser becada para asistir a su taller, José Manuel Velasco que es un paisajista mexicano.

“Hay miles, te pudiera decir Pablo Picasso, etcétera, en ellos baso mucho mi obra, y en cierta forma darles un tributo.

Molina Salces es la primera artista mexicana, trabajando desde México, cuya obra ha sido seleccionada para ser enviada a la superficie de la luna, de forma electrónica y análoga, en proyecto conjunto con la NASA. Es miembro activo del Seminario De Cultura Mexicana y del colectivo Mujeres Creando Sinaloa y trabaja desde su estudio + galería en Culiacán

Adelantó que ya empezó una pequeña colección para el año que entra de paisajes fragmentados y entre otros proyectos está probablemente dar clases y seguirse capacitando.

Invitó al público a visitar la exposición, este viernes a las 19:00 horas en la GAALS, posteriormente en visitas guiadas, y aprovechar las vacaciones.