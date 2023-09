Una selección de obras recientes que sintetizan más de 30 años de pintura compartirá el artista Víctor Rodríguez, en su exposición “Ilusión Virtual”, que se inaugurará el viernes 8 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Sala 5 del Masin.

El común denominador de las obras es la esperanza, la cual es prácticamente táctil, donde está por suceder algo; pero esa ilusión se continúa postergando y postergando, haciendo de ella un juego infinito de posibilidades.

El fotorrealismo representa, en palabras de Víctor Rodríguez, “una necesidad y una herejía”; el comienzo de “un camino que hoy es aceptado y ejercido por las generaciones más jóvenes”.

Su pintura parte del argumento de que el fotorrealismo “es más que una forma y la ausencia de contenido”; dice él: “yo lo utilizo como un lenguaje, y vagamente, entre otros, porque ni siquiera me interesa la perfección de su manufactura, sino siempre algo más”.

Víctor Rodríguez nació en la Ciudad de México en 1970 y desde mediados de la década de 1990 radica en Brooklyn.

De formación autodidacta, su primera exhibición individual se presentó en Nueva York con la galería OK Harris, a invitación del renombrado comerciante de arte Iván Karp.

Karp fue codirector de la emblemática galería Leo Castelli, lo cual le permitió colaborar junto a Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Robert Rauschenberg, y presentar importantes muestras individuales antes de crear su propio proyecto que fue pionero en la difusión del fotorrealismo, una vertiente de la pintura contemporánea de la cual Víctor Rodríguez emana.

El artista

La obra de Rodríguez se ha expuesto en medio centenar de muestras en solitario en galerías y museos de ciudades como Panamá, Monterrey, Houston, Berlín, Santo Domingo, Nueva York, Milán, Birmingham, La Jolla, Lima, Oaxaca, Madrid, París y Atlanta.

Destaca la retrospectiva acogida por el museo MARCO de Monterrey.

Además, ha participado en la Trienal de Osaka, en el Salón Bancomer (Fundación Cultural Bancomer) y en las exhibiciones Photorealism Revisited, organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Tucson, Flor y Canto,

presentada por el Museo de Arte de la Ciudad de Salt Lake, In the Nineties: A view of Contemporary Mexican Art, acogida por el Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C. y Trans-Figuration, expuesta en el Palazzo Mediceo di Seravezza.

El artista ha sido acreedor del Premio de Adquisición de la XI Bienal de Pintura Rufino Tamayo, del Premio de Adquisición del Concurso BID de Pintura Joven, del Premio de Adquisición del Encuentro Nacional de Arte Joven y de la Mención de honor de la Bienal de Monterrey.

Su obra forma parte de las colecciones de museos de arte contemporáneo de Los Ángeles, San Diego, Brooklyn, Monterrey, México, la Fundación Colección Jumex, Instituto de Artes Flint, Instituto Cultural Aguascalientes, British American Tobacco, Colección FEMSA, Colección Narbona, Banco Interamericano de Desarrollo, Polyforum Cultural Siqueiros, Colección Jauregia y Colección Franks-Suss.