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Expondrán ‘Diálogos en el espacio. Colectiva de escultura’, este jueves en el Masin

La muestra ofrece una nueva lectura al acervo del Museo de Arte de Sinaloa, con piezas interactivas diseñadas para que personas con discapacidad visual puedan apreciarlas a través del tacto
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/07/2026 12:02
14/07/2026 12:02

“Diálogos en el espacio. Colectiva de escultura“, se inaugurará este jueves 16 de julio, a las 17:00 horas, en la Sala 2 del Museo de Arte de Sinaloa.

Esta muestra nace de una nueva y minuciosa lectura al acervo del museo, cuya propuesta curatorial se centró en la selección de los trabajos escultóricos más relevantes de esta disciplina dentro de la colección, reuniendo piezas elaboradas en una rica diversidad de materiales como barro, bronce, cerámica, acero, cristal, lana y cantera.

El público asistente podrá disfrutar y reflexionar ante las creaciones de destacados exponentes de la plástica nacional e internacional. Entre los autores que integran esta colectiva se encuentran Ángela Gurría, Antonio López Sáenz, Carlos Luna, Sebastián, Marta Palau, Maribel Portela, Aldo Chaparro y Damián Ortega, entre otros.

“Diálogos en el espacio” se presenta como una exposición de carácter incluyente, ya que el proyecto busca romper las barreras tradicionales de los museos al permitir que personas con discapacidad visual vivan la experiencia de apreciar el arte mediante el sentido del tacto, por lo que se contará con piezas seleccionadas que los asistentes podrán tocar, de tal forma que el volumen, la forma y la materia dialoguen directamente con los sentidos.

$!La exposición reúne una selección de los trabajos escultóricos más relevantes de esta disciplina en el acervo del Masin.
La exposición reúne una selección de los trabajos escultóricos más relevantes de esta disciplina en el acervo del Masin.

La entrada a la exposición Diálogos en el espacio. Colectiva de escultura, es libre.

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