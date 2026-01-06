Cultura
Arte

Expondrán ‘El arte como camino de reconstrucción social

Alumnos de La Gioconda Academia de Artes participan en la muestra que se inaugurará en el Museo de Historia Regional de Sinaloa
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/01/2026 11:48
06/01/2026 11:48

El Instituto Municipal de Cultura Culiacán invita a la inauguración de la exposición de artes visuales “El arte como camino de reconstrucción social” de alumnos de La Gioconda Academia de Artes, este viernes 9 de enero a las 11:00 horas, en la Galería del Museo de Historia Regional de Sinaloa.

Esta exposición nace como un acto de esperanza y transformación. Reúne el trabajo de artistas locales, niños, jóvenes y adultos que, a través de sus obras, demuestran que el arte es una fuerza viva capaz de sanar, unir y reconstruir el tejido social.

Cada obra presentada es testimonio de resiliencia, identidad y visión de futuro. En un contexto que exige nuevos caminos, el arte se manifiesta aquí como una herramienta de diálogo, de encuentro y de reconstrucción colectiva. Esta muestra es una invitación a mirar, sentir y creer en el poder del arte como motor de cambio.

La Gioconda Academia de Artes es un espacio dedicado a la formación, inspiración y desarrollo creativo de niñas, niños, jóvenes y adultos apasionados por el arte. Desde su fundación, ha construido una comunidad donde la sensibilidad, la imaginación y la expresión personal se convierten en herramientas de crecimiento humano. Su modelo formativo se basa en el acompañamiento cercano, la enseñanza profesional y la exploración libre de las disciplinas plásticas.

Más allá de impartir clases, la academia promueve el arte como vehículo de transformación social. Ha impulsado exposiciones, proyectos comunitarios, colaboraciones interinstitucionales y espacios de visibilidad para sus alumnos.

