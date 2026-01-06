Expondrán ‘El arte como camino de reconstrucción social

El Instituto Municipal de Cultura Culiacán invita a la inauguración de la exposición de artes visuales “El arte como camino de reconstrucción social” de alumnos de La Gioconda Academia de Artes, este viernes 9 de enero a las 11:00 horas, en la Galería del Museo de Historia Regional de Sinaloa.

Esta exposición nace como un acto de esperanza y transformación. Reúne el trabajo de artistas locales, niños, jóvenes y adultos que, a través de sus obras, demuestran que el arte es una fuerza viva capaz de sanar, unir y reconstruir el tejido social.

Cada obra presentada es testimonio de resiliencia, identidad y visión de futuro. En un contexto que exige nuevos caminos, el arte se manifiesta aquí como una herramienta de diálogo, de encuentro y de reconstrucción colectiva. Esta muestra es una invitación a mirar, sentir y creer en el poder del arte como motor de cambio.

La Gioconda Academia de Artes es un espacio dedicado a la formación, inspiración y desarrollo creativo de niñas, niños, jóvenes y adultos apasionados por el arte. Desde su fundación, ha construido una comunidad donde la sensibilidad, la imaginación y la expresión personal se convierten en herramientas de crecimiento humano. Su modelo formativo se basa en el acompañamiento cercano, la enseñanza profesional y la exploración libre de las disciplinas plásticas.

Más allá de impartir clases, la academia promueve el arte como vehículo de transformación social. Ha impulsado exposiciones, proyectos comunitarios, colaboraciones interinstitucionales y espacios de visibilidad para sus alumnos.