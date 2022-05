Expondrán retratos artísticos de los abuelitos de Asilo La Inmaculada

El fotógrafo Carlos Medina se dio a la tarea de retratar a todos los ancianos que viven en el Asilo La Inmaculada, y aunque al principio se trataba de un proyecto personal que se mostraría en una galería de arte, terminó por ser una exposición que nació y se expondrá en esa casa de asistencia.

Treinta adultos mayores fueron captados por el lente de Carlos, y aunque salieron muchas fotografías el artista eligió un retrato de cada uno, en el que los modelos explotaron sus emociones y expresaron con miradas y gestos lo que “guardan en su alma”.

En rueda de prensa, la Madre Inés Quintana, directora del asilo, el fotógrafo Carlos Medina, y la activista Cristina Vadillo, dieron los pormenores de esta exposición que tendrá su inauguración oficial el 18 de mayo y que estará por tiempo indefinido en las instalaciones de asilo para quienes quieran visitarla.

“Son rostros que hablan sin hablar, de lo que hay en el rincón más profundo del alma, también. Así se llama este evento; Retratos del alma, que tienen cicatrices bellas, y rastros de las sonrisas que les han regalado. Los invito a ver en estas fotos y a leer las historias que reflejan, no el entorno, si no los rostros en cada fotografía”, dijo la religiosa Inés Quintana.

La directora invitó a hacer sus donativos, pues aunque la entrada a esta exposición no tiene un costo establecido, se recibirán donaciones de los asistentes, quienes a su vez podrán disfrutar de bocadillos y bebidas por parte de algunos patrocinadores.

Por otro lado, Carlos dijo que no es la intención vender los retratos pero si hay algún interesado y la persona mayor que parece en dicha foto autoriza su venta lo harán, y las ganancias serán a beneficio del propio asilo.

Carlos explicó que “Ahora que yo estoy aquí comprendo que no es suficiente solo la intención de ayudar, si no el paso que se da para eso. Yo solo venía tomar unas fotos, y hacer un trabajo, pero todo se fue dando”, adelantó que en las 30 imágenes de esta exposición se puede ver un expresión diferente en cada modelo, “me siento muy halagado que todos los abuelitos de aquí me hayan dejado hacerles una fotografía”.

Es la primera vez que el fotógrafo hace un proyecto de esta naturaleza, pues su trabajo está enfocado a las bodas y eventos sociales, aunque destacó el aprendizaje y el crecimiento personal que le está dejando este proyecto.

Informes

Para mayor información acerca de esta exposición se pueden comunicar al 6699181504