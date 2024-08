“Esta exposición es una recopilación de obra del 2015 a la fecha, de una exposición que hice el año pasado en el Masin en Culiacán y ahora la traje a Cicma a través de la Galería Bauprés de Dory Perdomo, y con el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura; es una exposición en la que se trabajó tres series que he hecho durante los últimos años”, explicó.

Mojica, como pintor, ha retomado en su obra el misticismo de la cultura yoreme, a partir de su labor como fundador del Festival Yoreme.

“Una es sobre las máscaras yoremes, otras sobre diálogos con mi sombra y una serie de esculturas que no había mostrado, y son piezas de cerámicas y porcelana en frío de obras que hice el año pasado”, dijo.

La exposición comprende 12 piezas y 6 esculturas, y estará dos meses y medio en exhibición, son obras de óleo sobre tela, en formatos grandes.

“Realmente es una obra nueva donde predomina el color, la composición, y algunas obsesiones que he tenido todos estos años cómo son el misterio, del abismo y el dialogar con un zombi”.

“Son obras grandes, muy generosas en donde expresó con más libertad mi obra, lo que es el discurso de mi obra”.

Integran la exposición una “Algo a donde sea”, pinturas y esculturas con títulos como “Pascolas en verde agua”, “Pascolas en rosa”, “El cordón umbilical de mi sombra”, “Horizonte violeta”, “El juego de mi sombra”, “La pregunta de mí sombra”, entre los óleos, y “Cabeza No. 4”, “Personaje con gorro” y “Bicéfalo”, entre otras.

“Es muy importante contar con este tipo de espacios, ya que hay pocos espacios, nunca son suficientes los espacios para mostrar el arte, y esta galería está muy bien ubicada en el mero corazón del Centro Histórico de Mazatlán y espero y la gente asista a ver esta exposición”, invitó.

“Es una obra consolidada es el sentido de que ya está armada, tengo muchos años trabajando, son personajes que ya he recreado, yo ya tengo mi propio lenguaje, que es una cosa muy difícil conseguir cómo artista, que tengas tu propio discurso, tu propia obras, que tú veas una obra y digas ‘es un Mojica’, es lo que es más difícil de conseguir, yo soy de Culiacán, pero he trabajando aquí en Mazatlán tengo muchos años viniendo, tenga gran relación con los artistas, con la comunidad mazatleca, entonces me siento en casa realmente, así que espero que asistan a la exposición”.

La galería está abierta de lunes a sábado, en horario de 9:00 a 19:00 horas.