El filme fue comentado por el cineasta sinaloense independiente, Helios Arias, quien comentó sentirse honrado con esta invitación a comentar este filme, y unas más que tienen en cartelera.

“Yo siempre he buscado ser parte de este tipo de espacios, a mí me hubiera gustado también poder haber organizado antes un cine club como este y proyectar funciones, que la gente tenga la manera de disfrutar este tipo de espacios, y pues se me hizo una idea bastante buena estar aquí, tratando de proveer al público de algo bonito”, señaló Arias.