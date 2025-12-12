Exponen becarios del PECDAS sus proyectos en la GAALS

Rodolfo Arriaga dijo con esta exposición, cierra la Muestra Estatal de Beneficiarios del PECDAS 2024, cuya primera parte, con proyectos de literatura y artes escénicas, se desarrolló a fines de septiembre pasado.

La muestra fue inaugurada por Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación del Isic, acompañado por la maestra Margarita Félix Torres, jefa de Artes Visuales de la institución y responsable de esta Galería, y Patricia González, coordinadora de Programas Federales.

Artistas visuales y de medios audiovisuales que fueron becarios del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico en Sinaloa (PECDAS 2024) inauguraron, en la Galería de Arte Antonio López Sáenz del Instituto Sinaloense de Cultura, una exposición de los trabajos desarrollados con recursos de ese programa.

Destacó que fueron en total 51 becas las que en esta edición se entregaron con una bolsa de 4 millones de pesos de estímulos a la creación, aportados entre la Federación y el Estado.

Margarita Félix comentó a su vez que la Muestra PECDA Sinaloa, como evento culminante de la edición 2024, abre un espacio para que el público interactúe con estas obras, generando un diálogo sobre la belleza, el significado y la función del arte, enriqueciendo la sensibilidad estética de la comunidad sinaloense.

“Al apoyar una amplia gama de disciplinas (desde artes visuales hasta medios alternativos), el programa garantiza una rica diversidad de valores estéticos, reflejando tanto las raíces culturales sinaloenses como las tendencias artísticas contemporáneas”, señaló previo a declarar inaugurada la exposición ubicada en el tercer piso de la GAALS.

En esta exposición, los asistentes podrán admirar los trabajos de los creadores en artes plásticas: Melissa Liera León con la pieza “Más allá de acuerpar una buchona”, José David Ramírez Cuén con “Retratos de la intimidación”, María Fernanda Arena Moreno con “Nuevos acercamientos a lugares comunes”,

También de Rubén Guzmán Ríos quien expone “Expandiendo el pincel de menor a mayor escala”, y Alejandro Martínez Castañeda con la obra “Tierra de contrastes”, así como Elizabeth Arozamena Elizondo que participa con la pieza “Tradición De Los Ahogados”, Omar Fernando Sicairos Rodríguez, con “Naturaleza Muerta”, y Paulina Alvarado Zaragoza con “Amoras que desmoronan”.

Respecto a Medios Audiovisuales, participan Gloria Belén Valenzuela con “Las extrañas formas de volver”, Óscar Francisco Lizárraga con “Rabia”, Efrén Reyna González con “El sol abrasador de mi identidad”, Cristina Guadalupe Félix Zazueta con “¿Por qué no hablas con mamá?”, y Jesús Eduardo Ramos Higuera con “¡Come on, baby! La historia de un samurái”.

Los proyectos son financiados por el PECDAS 2024, con base en la convocatoria emitida ese año por la Secretaría de Cultura federal, a través del Sistema de Apoyos a la Creación, y el Instituto Sinaloense de Cultura y en septiembre pasado se llevó a cabo la primera parte de la Muestra, en las disciplinas de música, teatro, danza, y literatura.

Los beneficiados culminan sus proyectos con una muestra de productos culturales a través de actividades que desarrollan en los últimos meses del año, y hoy toca el turno a las disciplinas de Artes Plásticas y Medios visuales y alternativos.

En el evento estuvieron presentes los integrantes del Comité de Planeación, el maestro Lenin Márquez, de Artes Plásticas; Aurora Díaz, de medios audiovisuales; Néstor Aguilar, de lenguas originarias; Francisco Padilla Beltrán, de Difusión del patrimonio cultural y la Lic. Patricia González, coordinadora de Programas Federales del Isic.