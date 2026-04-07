Exposiciones, pieza del mes y cine club, actividades de abril del Masin

El Museo de Arte de Sinaloa invita al público a participar en las actividades programadas durante el mes de abril, las cuales incluyen exposiciones, visitas guiadas y presentaciones especiales, dirigidas a públicos de todas las edades.

Durante este mes, el Masin ofrecerá una programación diversa que integra artes visuales, actividades formativas y eventos dirigidos a públicos infantiles y familiares, fortaleciendo su vocación como espacio de encuentro cultural.

Como parte de la programación, el viernes 10 de abril, a las 15:00 horas, se llevará a cabo la presentación de la pieza del mes “Domingo de Durango”, del artista Pedro Friedeberg (2005), una obra, realizada en tinta y acrílico (49 x 40 cm), pertenece a la Colección Isic Masin y refleja el estilo distintivo del autor, caracterizado por composiciones detalladas y un lenguaje visual de corte surrealista.

Acto seguido, los asistentes podrán disfrutar a partir de las 15:15 horas, el Cine-Club Masin, que proyectará el documental “Picasso y Rivera. Conversaciones a través del tiempo”, una producción del año 2017, realizada por el Canal 22.

Asimismo, el museo mantiene abiertas sus exposiciones vigentes, “Ejemplares de imaginería”, en la sala 2, muestra colectiva de escultura integrada por obras del programa Pago en Especie del SAT, con piezas de diversos formatos y materiales.

“Cuando las tardes eran de papel”, de Miguel Ángel Ojeda, una propuesta plástica instalada en la sala 3, que transmite nostalgia y recuerdos a los lugares emblemáticos de Culiacán y sus tradiciones.

“Lenguaje corpóreo”, en la sala 4, la cual reúne alrededor de 50 obras en las que el cuerpo humano es el eje principal, con piezas del acervo Isic–Masin y la participación de artistas invitados y “Diálogo entre dos acervos”, en la sala 5, una exposición que pone en relación obra del acervo Isic–Masin con el acervo cultural de la UAdeO.

Como parte de su programa expositivo, el 15 de abril a las 11:00 horas, en la Sala de Arte UAdeO, se llevará a cabo la presentación de la pieza del mes “Áncora de la infancia”, de la artista Rocío Caballero. Se trata de una obra mixta sobre tela de gran formato (120 x 150 cm), perteneciente a la colección Isic-Masin, que invita a reflexionar sobre la memoria y la mirada infantil.