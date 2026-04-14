Extienden convocatoria del Concurso Mujeres Ejemplares para la Juventud Sinaloense

El Colegio de Sinaloa informó que la recepción de los trabajos para el Concurso de Ensayo Mujeres Ejemplares para la Juventud Sinaloense 2026, se extendió y cerrará el próximo lunes 18 de mayo.

El objetivo del concurso es reflexionar sobre mujeres cuya vida sea un ejemplo para la juventud sinaloense, y podrán participar todas las jóvenes que hayan nacido o que tengan su residencia en el Estado de Sinaloa, en dos categorías, A: de 11 a 14 años y B: de 15 a 18 años.

Las interesadas podrán participar con un ensayo relativo a la vida, aportes, problemática, trascendencia o cualquier aspecto que consideren relevante de la vida y obra de una mujer que, desde su visión, sea un ejemplo para la juventud sinaloense. El ensayo deberá incluir los argumentos en los que se basó para su elección.

El ensayo deberá ser inédito, con una extensión mínima de tres cuartillas y máximo de quince tamaño carta, con letra Arial de doce puntos, interlineado 1.5 y firmados con un seudónimo (sobrenombre, nunca nombre real). No se aceptarán ensayos realizados con Inteligencia Artificial.

Deberán entregar también un sobre cerrado por separado que incluya el nombre completo, edad, dirección, número de teléfono y correo electrónico de la participante. En la parte de afuera del sobre debe escribirse únicamente el seudónimo elegido.

El ensayo y el sobre cerrado deberán enviarse juntos, de manera física a El Colegio de Sinaloa, calle Antonio Rosales 435 poniente, Culiacán, Sinaloa. C.P. 80000. Tel. (667) 716-10-46. Además, deberá enviarse al correo electrónico: direccion.vinculacion@elcolegiodesinaloa.gob.mx

La convocatoria cerrará el día 18 de mayo de 2026 y se respetará un periodo de cuatro días hábiles como máximo para recibir ensayos que se hayan depositado en la fecha límite, comprobada con el matasellos.

Se otorgarán premios en efectivo, dotación de libros y diploma para los tres primeros lugares en cada categoría. Y todas las participantes en el concurso recibirán constancia de participación.

Los trabajos premiados podrán ser incluidos en una publicación especial de las organizaciones convocantes y el jurado calificador estará integrado por una representación de cada institución convocante, cuyos nombres serán dados a conocer después de emitido el fallo.

El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el día 8 de junio de 2026 en los portales institucionales de las entidades convocantes y a través de medios de comunicación.

La entrega de los premios se llevará a cabo, en ceremonia especial, en la sede de El Colegio de Sinaloa el día 15 de junio de 2026, a las 10:00 horas.

Los premios

Categoría A

Primer lugar 6 mil pesos

Segundo lugar 4 mil pesos

Tercer lugar 3 mil pesos

Categoría B

Primer lugar 8 mil pesos

Segundo lugar 5 mil 500 pesos

Tercer lugar 3 mil 500