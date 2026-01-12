Cultura
Fallece Alonso Guerra, destacado profesor de Literatura del CMA Mazatlán

La comunidad cultural de Mazatlán lamenta en redes sociales el fallecimiento del reconocido profesor de Literatura del Centro Municipal de las Artes, cuya labor formativa dejó una profunda huella entre generaciones de estudiantes
Marisela González |
12/01/2026 21:29
El ámbito cultural y académico de Mazatlán se encuentra de luto tras el fallecimiento del profesor Alonso Guerra, quien se desempeñó como docente de Literatura en el Centro Municipal de las Artes (CMA).

A través de redes sociales, alumnos, colegas, escritores y promotores culturales han expresado su pesar por la pérdida de un maestro comprometido con la enseñanza, la lectura y la formación crítica.

Guerra es recordado por su pasión por las letras, su vocación docente y su influencia en la vida artística del puerto.

Además de su labor en el CMA, Alonso Guerra fue maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y colaboró activamente en el ámbito cultural institucional, donde impulsó un programa dedicado a la organización de presentaciones de libros y conferencias, contribuyendo de manera significativa a la difusión literaria y al fortalecimiento del diálogo cultural en Mazatlán.

Asimismo, se le reconoce por haber rescatado y revitalizado la Feria del Libro de la Plazuela Machado, proyecto que logró consolidar con el apoyo del escritor Paco Ignacio Taibo II y del Fondo de Cultura Económica, convirtiéndola nuevamente en un espacio relevante para el encuentro entre autores, lectores y la comunidad cultural del puerto.

De acuerdo con testimonios de quienes compartieron su trayectoria, el profesor y columnista de Noroeste, Arturo Santamaría, lo describió como “muy joven, entusiasta y valiente”.

Personal del área de Cultura señaló que, de manera extraoficial, el fallecimiento del profesor Alonso Guerra, de 47 años, podría haber estado relacionado con un posible infarto.

