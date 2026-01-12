$!Fallece Alonso Guerra, destacado profesor de Literatura del CMA Mazatlán

El ámbito cultural y académico de Mazatlán se encuentra de luto tras el fallecimiento del profesor Alonso Guerra, quien se desempeñó como docente de Literatura en el Centro Municipal de las Artes (CMA).

A través de redes sociales, alumnos, colegas, escritores y promotores culturales han expresado su pesar por la pérdida de un maestro comprometido con la enseñanza, la lectura y la formación crítica.

Guerra es recordado por su pasión por las letras, su vocación docente y su influencia en la vida artística del puerto.

Además de su labor en el CMA, Alonso Guerra fue maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y colaboró activamente en el ámbito cultural institucional, donde impulsó un programa dedicado a la organización de presentaciones de libros y conferencias, contribuyendo de manera significativa a la difusión literaria y al fortalecimiento del diálogo cultural en Mazatlán.

Asimismo, se le reconoce por haber rescatado y revitalizado la Feria del Libro de la Plazuela Machado, proyecto que logró consolidar con el apoyo del escritor Paco Ignacio Taibo II y del Fondo de Cultura Económica, convirtiéndola nuevamente en un espacio relevante para el encuentro entre autores, lectores y la comunidad cultural del puerto.