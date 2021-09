“Con pasmo me vengo a enterar ya anunciar el reciente deceso de mi hermana mayor Abril Medina. Despidiéndose de sus seres más queridos partió de este mundo hace unos pocos minutos. De todo corazón le deseo que su próxima vida sea una existencia pacífica y serena. Dios la tenga en Su Santa Gloria”, expresó.

En el muro de la cantante muchos fueron los mensajes de condolencias.

“Me quedo con todo tu legado, lo que me enseñaste, lo que aportas a este tiempo, tu maravillosa voz y tus videos tan dedicados. Se extingue la presencia física de una de las personas mas increíbles que he conocido, pero dejas en este mundo tanto espacio lleno de ti, querida amiga, que parece que no te vas a marchar nunca”, le escribió Blair Lovett.

“D.E.P cuñada. Que tu canto alegre y se escuche en el paraíso”, fue otro de los mensajes que le puso Carmen Nieblas.

“Mi malagueña hermosa, te me adelantaste ,siempre te voy a tener en mi corazón, sigue cantando desde donde estés yo siempre te voy a recordar hermosa ,gloriosa. Gracias por todo tu apoyo, tus consejos, tus palabras, siempre te voy a recordar... Tres aplausos hasta el cielo”, fueron las palabras que le dedicó René Semería.

“Mi más sentido pésame mija lo siento muchísimo una gran persona y compañera de trabajo Dios la tenga a en su gloria compartimos momentos juntas y la recuerdo con mucho cariño un abrazo fuerte a la familia”, escribió Cecilia Guadalupe Lugo.

La misa de cenizas presentes de Abril Medina Santillanes será el domingo 26, a las 18:00 horas, en el Santuario.