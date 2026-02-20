$!Fallece Linda Lydia Chang; ex funcionaria municipal en Mazatlán y el Instituto de Cultura

La ex servidora pública Linda Lydia Chang falleció, luego de que en enero pasado familiares y amigos pidieran oración por su salud ante el delicado estado que atravesaba, aunque no se especificó qué enfermedad la aquejaba.
Licenciada en Administración y Finanzas, así como en Educación Artística, Linda Lydia desarrolló una trayectoria de 10 años dentro del Ayuntamiento de Mazatlán, donde colaboró en cuatro administraciones, la última bajo el Gobierno de Morena. Durante 6 años estuvo asignada al área de Cultura, consolidándose como una de las funcionarias más visibles de ese periodo.
Se desempeñó en el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, donde realizó, según allegados, una labor incansable.
También pasó por el DIF Municipal y por la administración del Bosque de la Ciudad, ampliando su experiencia en distintas áreas del Gobierno Municipal.
Tras dejar su puesto como directora artística del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán en 2020, se integró como coordinadora de Vinculación, Desarrollo Humano y Capacitación, un área creada en esa administración y que involucraba a todo el personal del Ayuntamiento.
Sin embargo, con la llegada de la Alcaldesa Estrella Palacios, se prescindió de sus servicios.
Linda Chang fue un personaje polémico y mediático de la etapa morenista a partir de 2019.
En marzo de ese año, el entonces director de Cultura, Óscar Blancarte Pimentel, la señaló públicamente por presunta prepotencia y malos tratos hacia el personal.
Además, un grupo de colaboradores del Instituto la involucró en supuestos actos de nepotismo, denuncia que fue presentada ante la entonces Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño.
Apasionada del Carnaval de Mazatlán, participó activamente en su realización durante las ediciones 2019 y 2020, cuando fungía como directora artística del Instituto de Cultura.
Linda Lydia Chang deja en la orfandad a sus hijos María Fernanda, Ana Alejandra y Luis Jesús, quienes estuvieron muy activos en redes pidiendo por la salud de su mamá.
Lamentan su partida
Las creadoras de carrozas reales del 2019 y 20220 Ana’s Lewis Legado, lamentaron profundamente el fallecimiento de Linda Lydia Chang y le dedicaron un emotivo mensaje de despedida.
En su pronunciamiento, expresaron que no se trata de un adiós definitivo, sino de un “hasta pronto” para quien llamaban con cariño “Peque Chang”.
Manifestaron su convicción de que ya se encuentra reunida con su gran amigo Carlos Lica, artista también apasionado del Carnaval, y recordaron con especial gratitud el año 2019, cuando, según su publicación, ella acudió personalmente a invitarlas a formar parte de su equipo para el Carnaval.
Agradecieron la amistad, el respaldo y la confianza que les brindó, y la describieron como una figura importante dentro de la máxima fiesta porteña, asegurando que con su partida “se va una grande del Carnaval”.