$!Fallece Linda Lydia Chang; ex funcionaria municipal en Mazatlán y el Instituto de Cultura

La ex servidora pública Linda Lydia Chang falleció, luego de que en enero pasado familiares y amigos pidieran oración por su salud ante el delicado estado que atravesaba, aunque no se especificó qué enfermedad la aquejaba.

Licenciada en Administración y Finanzas, así como en Educación Artística, Linda Lydia desarrolló una trayectoria de 10 años dentro del Ayuntamiento de Mazatlán, donde colaboró en cuatro administraciones, la última bajo el Gobierno de Morena. Durante 6 años estuvo asignada al área de Cultura, consolidándose como una de las funcionarias más visibles de ese periodo.

Se desempeñó en el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, donde realizó, según allegados, una labor incansable.

También pasó por el DIF Municipal y por la administración del Bosque de la Ciudad, ampliando su experiencia en distintas áreas del Gobierno Municipal.

Tras dejar su puesto como directora artística del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán en 2020, se integró como coordinadora de Vinculación, Desarrollo Humano y Capacitación, un área creada en esa administración y que involucraba a todo el personal del Ayuntamiento.

Sin embargo, con la llegada de la Alcaldesa Estrella Palacios, se prescindió de sus servicios.