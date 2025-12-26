$!Fallece Maximiliano Torres, integrante de la Camerata Mazatlán

En sus redes sociales el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán confirmó la muerte del músico contrabajista destacando su legado musical y su voz inconfundible.

La comunidad artística y musical de Mazatlán está de luto con la pérdida del maestro Maximiliano Torres, integrante de la Camerata Mazatlán.

De acuerdo con la página web de Cultura Mazatlán, Max Torres fue un cantante y contrabajista destacado con más de 15 años de trayectoria en Mazatlán, donde previamente había formado parte de la Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de Querétaro, Camareta de Coahuila, miembro invitado de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, entre otras por mencionar algunas.

El contrabajista era integrante de la Camerata Mazatlán desde hace 15 años y maestro del Centro Municipal de las Artes, sin embargo, en desde hace un tiempo pasaba por un delicado estado de salud.