Fallece Rafael Cauduro a los 72 años

Su producción artística incluye pinturas de gran formato, murales, escultura y vidrio en lugares como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Centro Cultural Los Pinos y el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México.

La escritora Mónica Lavín, en su libro México contemporáneo, entrevista a Rafael Cauduro sobre sus obras y al ha lar de los murales pintados en la SCJN resalta que para él “la justicia es el tema más importante de México”.

“Cuando a Rafael Cauduro le propusieron pintar los murales de las escaleras del Palacio de Justicia en Ciudad de México pensó que no tenía caso meterse en eso, porque la justicia en México no existía y él no iba a pintar una mentira. Cuando le dieron libertad de expresar lo que sabía y sentía, el tema se desparramó más allá de los murales. Los expedientes que no se revisan, lo que él bautizó como el olvido penal, se volvió una obsesión sobre la que no para de trabajar. Si uno camina por la sección de las escaleras en cuatro pisos que pintó Rafael Cauduro, las imágenes golpean, por crudas, por su perspectiva, porque nos involucran, porque están en el edificio de la Suprema Corte de Justicia“, dice un fragmento del libro que recopila entrevistas con los creadores más representativos de la cultura del país.

“Un Cauduro es un Cauduro (es un Cauduro)” es una exposición que rinde homenaje a la obra de Rafael Cauduro, artista formidable, cuya vastedad de materiales, técnicas y composiciones, nos muestra la fragilidad humana como un componente de la vida misma, presentó su exposición el Museo Morelense de Arte Contemporáneo.

La exposición en el MMAC se abrió el pasado 1 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 28 de enero de 2023.

Una de sus últimas exposiciones “Un Cauduro es un Cauduro” se exhibió las salas del Antiguo Colegio de San Ildefonso con 156 obras, desde sus primeras caricaturas y dibujos hasta sus óleos de gran formato, esculturas y referencias a sus murales como el que ocupa la Suprema Corte de Justicia. Es un recorrido por los conceptos y obsesiones del artista quien marcó distancia con grupos y corrientes del arte mexicano para construir un lenguaje propio.

CAUDURO EN EL METRO DE LA CDMX

El mural Escenarios subterráneos. Metro de Londres- Metro de París, de Cauduro se inauguró el 15 de octubre de 1990 en la estación Insurgentes, Línea 1, la Línea Rosa.

La idea del “Rafael mexicano” fue representar aspectos típicos, tanto materiales como culturales, de los metros de Londres y de París (los más antiguos del mundo) para acompañar a los usuarios del Metro de una manera que atraviesa el tiempo y el espacio junto a personajes fantasmales que también esperan la llegada del tren en medio del deterioro.

Los murales están realizados con acrílico y óleo sobre tela entablerada. Con esto se evita que la obra esté expuesta a afectaciones en el muro. “La gran virtud del pintor es la copia fiel de las paredes, portones, fachadas, ventanas y baños (todo de ladrillo y madera palpable). Los dibujos con colorido fiel son casi fotográficos; a esto le nombran hiperrealismo mimético”, finalizó.

El “Rafael mexicano” es en alusión a Raffaello Sanzio o Rafael, el pintor y arquitecto romano del Renacimiento, quien ha sido reconocido desde hace más de 500 años y también trabajó en edificios de Gobierno, como sus Estancias en el Vaticano.

Algunas de sus exposiciones individuales fueron:

-Casa del Lago, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México en 1976.

– Rafael Cauduro: Retrospectiva, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, en 1984.

– Surface and Illusion, Alex Rosenberg Gallery, Nueva York, en 1986.

-Museo de Arte Moderno, Ciudad de México, en 1991.

-Museo Casa Diego Rivera, Festival Internacional Cervantino, Guanajuato, en 1992.

-Rafael Cauduro: De ángeles, calvarios, calaveras y otras calamidades, Sala Nacional del Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, en 1995.

-Rafael Cauduro: Ante ojos de dos miradas, Jardín Borda, Instituto de Cultura de Morelos, Cuernavaca, en el 2000.

-Sutilezas del Lenguaje, Museo de Bellas Artes, Estado de México, en 2021.