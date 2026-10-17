Familias de Mazatlán disfrutan cine al aire libre

La actividad, impulsada por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán en coordinación con el Centro Municipal de las Artes (CMA), reunió a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, muchos de ellos acompañados por sus mascotas.

Asistentes observan la película “Los niños del cielo” junto a sus mascotas.

Asistentes observan la película “Los niños del cielo” junto a sus mascotas.

“Cine en el Parque” es una iniciativa que busca recuperar espacios públicos y acercar el arte cinematográfico a la ciudadanía, ofreciendo películas que promueven valores y la unión familiar. Este programa se ha consolidado como una opción de esparcimiento cultural.

“Estas actividades son una gran oportunidad para convivir con los seres queridos, apropiarse de los espacios públicos y romper con la rutina cotidiana”, expresó Bulfrano Soriano, padre de familia.

La bienvenida oficial estuvo a cargo de Liliana Aréchiga, directora educativa del Centro Municipal de las Artes, quien agradeció la respuesta de la ciudadanía y presentó la obra cinematográfica de la noche.

Se proyectó la película “Los niños del cielo” (Bacheha-ye aseman), escrita y dirigida por el cineasta iraní Majid Majidi.

Esta producción, nominada al Óscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera, conmovió a los asistentes al abordar temas como el amor fraternal, la solidaridad y la dignidad ante la adversidad económica.

José Luis Lizárraga, asistente, aplaudió la iniciativa de proyectar cine internacional para acercar la cultura a la ciudadanía de una manera incluyente.

Por su parte, Cinthia Sainz, quien se enteró del evento a través de la radio, valoró la oportunidad de consumir producciones extranjeras que muestran otras realidades.

Sainz indicó su gusto por las películas de otras culturas, pues considera que permiten conocer distintas realidades y transmiten mensajes importantes para las familias.