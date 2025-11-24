‘Fandango’: una fiesta desbordante de música y color que celebró al Golfo de México

El escenario del Teatro Ángela Peralta se convirtió en una auténtica fiesta de color, ritmo y tradición con la puesta en escena de “Fandango”, un espectáculo que reunió a más de 50 artistas del Ballet Folklórico del Instituto Municipal de Cultura.

Dirigido por el maestro Javier Arcadia, el montaje ofreció un dinámico recorrido por la riqueza cultural del Golfo de México, en un diálogo permanente entre música, danza y memoria colectiva.

La velada inició con “Fandango Aquí”, una introducción que marcó el espíritu festivo de la noche.

El cantante Manuel Salas, acompañado por la guitarra de Hernán Salazar, interpretó “Granada”, dando paso a un ambiente emotivo que fue hilando cada transición del programa. La primera parte llevó al público por distintas regiones del sureste.

Desde Yucatán, el ballet presentó La Mestiza, América Linda y Mujeres que se pintan, piezas que destacaron por su elegancia y colorido.

Nuevamente, Manuel Salas volvió al escenario para interpretar “Somos Novios”, generando un momento íntimo antes de continuar el viaje.

La energía se elevó con el bloque dedicado a Campeche, donde el ballet ejecutó con entusiasmo Pichito Amoralo, La Guaranducha y La Campechanita. Más tarde, el cantante ofreció un popurrí de canciones mexicanas, reforzando el carácter festivo del espectáculo.

El recorrido siguió hacia Tamaulipas, con coreografías de Los Ébanos, El Circo y La Revolcada, llenas de vitalidad, destreza y un notable trabajo escénico del conjunto.

Sones veracruzanos: la esencia del Golfo

La segunda parte estuvo dedicada por completo a Veracruz, región que dio al espectáculo algunos de sus momentos más intensos.

El público disfrutó de la tradicional Danza de Negritos, seguida de la interpretación de “El Viajero” a cargo de Manuel Salas. La alegría huasteca irrumpió con La Presumida, El Caballito y El Fandanguito, ejecutados con precisión y una evidente conexión con las raíces del son.

Posteriormente, el cantante regresó con versiones de “Balajú” y “Silverio Pérez”, antes de que el escenario estallara con el ambiente festivo del Sotavento.

Este segmento incluyó Veracruz, La Bruja, El Guapo, La Guacamaya, El Tilingo Lingo, El Huateque, La Carretilla y un vibrante Zapateado Veracruzano, que puso de pie a parte del público.

El espectáculo concluyó retomando “Fandango Aquí”, que funcionó como un reencuentro con el espíritu inicial de la celebración.

A lo largo de toda la función, Manuel Salas intervino entre cada etapa, aportando cohesión musical y emotiva.

Como invitadas especiales participaron las Decanas de Cuicacalco, cuya presencia sumó tradición y simbolismo a la puesta en escena.

Las coreografías fueron creadas por Óscar García Montoya, Fernando Torres Cruz y Joel de Jesús Castellanos Muñoz, quienes lograron una propuesta dinámica, respetuosa de las raíces y al mismo tiempo atractiva para públicos contemporáneos.

Al final, el público reconoció lo entregado por los bailarines sobre el escenario con aplausos.