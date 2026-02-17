Fantasía y alegría infantil iluminan la coronación de Eileen I y Noelia I

“En Mazatlán no solo hay olas, también hay historia que late al ritmo de la tambora”. La frase cobró vida cuando las notas de Ay mi Mazatlán y Los Palillos Chinos envolvieron el recinto y marcaron el inicio de una noche donde la fantasía y la tradición se fundieron en un mismo latido.

Con ambas melodías arribó a lo más alto del escenario uno de los símbolos entrañables de la máxima fiesta del puerto: El Niño, figura que abrió paso a la ceremonia de coronación de Eileen I, Reina Infantil del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”, desatando la ovación de cientos de familias que se dieron cita para atestiguar el momento.

Instrumentos de tambora emergiendo entre destellos plateados y delfines jugueteando entre olas formaron parte del espectáculo visual que acompañó la llegada de la reina de plata, Aida García Verde, Reina Infantil del Carnaval 2001, quien apareció para dar realce a la velada y refrendar que la tradición se hereda con orgullo.

Minutos después, Ángela Salazar, Reina Infantil 2025, subió al escenario para despedirse de su reinado. Mientras saludaba al público, su mensaje resonó por el sonido local.

“Hoy estoy aquí llena de gratitud y emoción. Ser Reina Infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán ha sido una experiencia que me enseñó a soñar, a ser fuerte y a creer en mí, lo guardaré como uno de los recuerdos más bonitos de mi vida”, expresó con voz entrecortada, agradeciendo cada aplauso y muestra de cariño recibida de los mazatlecos.

El ritmo festivo regresó con fuerza cuando los acordes de El Palo Verde anunciaron la llegada de Noelia I, Reina de la Poesía 2026.

Ataviada en un vestido verde agua que evocaba la frescura del mar, realizó su pasarela rumbo al trono, con paso firme y sonrisa luminosa, conquistando miradas y aplausos.

“Sobre el cielo volaron las gaviotas anunciando con sus alas que algo grande está por empezar”, se escuchó entre la música y los efectos escénicos, fue entonces cuando apareció Eileen I.