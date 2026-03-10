FeliUAS 2026 apuesta por autores regionales y promoción de la lectura

La Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa (FeliUAS) 2026 se llevará a cabo del 18 al 22 de marzo en Mazatlán, con sede principal en el Polideportivo Universitario, donde se desarrollará un programa de presentaciones editoriales, encuentros con autores, conciertos y actividades de fomento a la lectura.

Aunque la FeliUAS 2026 contará con un amplio programa editorial y cultural, la organización reconoció que en esta edición no habrá una gran figura literaria de alto perfil nacional o algún escritor que sea más atractivo (de manera literaria) para los jóvenes.

Azucena Manjarrez, directora de Editorial UAS; Manuel Iván Tostado Ramírez, vicerrector de la Unidad Regional Sur; y el escritor Juan José Hernández, e invitados especiales, destacaron que esta edición busca fortalecer el vínculo entre la comunidad universitaria, los lectores y el quehacer editorial.

A diferencia de otros años o de otras ferias del libro, el programa luce más regional, pese a que recientemente escritores como Ana Clavel, Ricardo Venegas o Mónica Lavín han participado en actividades literarias en Mazatlán.

Manjarrez explicó que algunos autores sí fueron invitados, pero no pudieron asistir por problemas de agenda o salud, mientras que otros nombres relevantes sí forman parte del programa.

“Sí hay personajes importantes en este programa. Por ejemplo, Mónica Lavín fue invitada, pero no podía asistir, y la maestra Ana Clavel canceló antier por un problema de salud”, señaló.

La feria, agregó, sí contará con escritores de reconocimiento nacional como Francisco Hinojosa, Eduardo Langagne, Geney Beltrán, Ligia Urroz, Vicente Alfonso y José Manuel Valenzuela Arce, además del científico Gerardo Herrera Corral, quien ha desarrollado una trayectoria destacada incluso a nivel internacional.

Además de la sede principal, la feria tendrá actividades en la Biblioteca Central y en el Pabellón Infantil, así como en distintos espacios educativos a través del programa “La FeliUAS en tu escuela”, que llevará presentaciones y actividades literarias a la Preparatoria Antonio Rosales, Preparatoria Rubén Jaramillo, Preparatoria Mazatlán, así como a las facultades de Derecho y Ciencias Sociales.

Durante la conferencia se informó que la feria contará con 21 editoriales participantes, entre ellas instituciones locales como el ISIC, Andraval, el Colegio de Sinaloa, Editorial UAS y la Casa del Caracol, además de sellos provenientes de distintos estados del país.

Manjarrez subrayó que, a diferencia de otras ferias del libro del país, la FeliUAS no cobra por la instalación de stands, lo que permite la participación de editoriales y libreros que buscan acercar sus catálogos a nuevos lectores.

Añadió que uno de los objetivos centrales de estos encuentros es ganar nuevos lectores, por lo que los asistentes podrán encontrar libros con descuentos y a precios accesibles.

En materia editorial dijo que la UAS mantiene su producción de libros a pesar de las dificultades económicas que enfrenta la industria editorial.

En la actual administración se han publicado alrededor de 50 libros impresos y más de 20 digitales. Como parte de esta estrategia, la editorial universitaria impulsa el programa digital “Por Dos”, dirigido principalmente a estudiantes de preparatoria, que incluye obras de cuento, novela, poesía y ensayo disponibles en línea.

Por su parte, el vicerrector Manuel Iván Tostado Ramírez informó que la inversión institucional para la organización de la feria será inferior a los 2 millones de pesos, en el marco del plan de austeridad y la situación financiera que atraviesa la universidad.

A pesar de ello, estimó que el encuentro literario podría reunir a alrededor de 14 mil visitantes durante los cinco días de actividades.

La apertura

La inauguración de la FeliUAS se realizará el 18 de marzo a las 10:00 horas, con un homenaje a la trayectoria del doctor Rafael Valdez Aguilar, dando inicio a un programa que contempla presentaciones de libros, charlas, conciertos y actividades culturales dirigidas a públicos de todas las edades.

Presentaciones

Durante los cinco días de actividades también se presentarán libros de autores como Élmer Mendoza, Julio Zataráin, Aleyda Rojo, Ramón Perea, Ernesto Hernández Norzagaray, Bibiana Hernández Escobedo, Juan Alfonso Mejía, Vicente Alfonso, entre otros.

FELI UAS 2026

Universidad Veracruzana es el Invitado de honorSede Principal: Polideportivo Universitario

Miércoles 18 de marzo

10:00 horas, Inauguración. Homenaje a la trayectoria del Doctor Rafael Valdez Aguilar

12:00 horas, ¿Te hace sentido? Reflexiones paгa acompañar el alma en tiempos inciertos, de Óscar Garcia Osuna, Letraria Editorial Presenta Ada Conchita Flores.

13:00 horas, Diario del distrito de Mocorito (1904-1905), de Juan Avilés Ochoa. Editorial UAS Presenta Enrique Vega Ayala

16:00 horas, Las emociones. En pocas palabras, varios autores. Andraval Ediciones Presenta: Maritza López

17:00 horas, El Gitano, de Julio Zataráin, Horson Ediciones Escolares, Presenta Saúl Valdés.

18:00 horas, Última visita a los humanos, de Aleyda Rojo. Presentan: Mariana Marchena y Melly Peraza

19:00 horas, Grupo de Son Huasteco, de la Universidad Veracruzana

Jueves 19 de marzo

10:00 horas, Colección Biblioteca del Universitario. Universidad Veracruzana Presenta Agustín del Moral

11:00 horas, Los verdugos invisibles, de Martín Durán. Ediciones del Olvido Presenta, Julio Zataráin

12:00 horas, 100 años transformando el cuadrante: Radio Educación en su memoria colectiva (1924-2024), de Secretaría de Cultural/INEHRM. Presentan Brenda RodrÍguez Ulises Cisneros

13:00 horas, De bahías, amores y otros arrebatos dramáticos, de Ramón Perea. Editorial UAS. Presenta Teresa Diaz del Guante

16:00 horas, Patrimonio artístico universitario, de Carlos Maciel y Azucena Manjarrez. Editorial UAS

17:00 horas, La décima jarocha. Antología general, de Rafael Figueroa. Universidad Veracruzana. Presenta Agustín del Moral

18:00 horas, La música del fuego. Antología poética, de Fernando Rivera Calderón. Fondo de Cultura Económica. Presenta: Óscar Paúl Castro

19:00 horas, Fernando Rivera Calderón en concierto

Viernes 20 de marzo

10:00 horas, Zarpat, de Juan Esmerio. Editorial UAS. Presenta Giovani Osuna

11:00 horas, Crónicas universitarias 2, varios autores. Editorial UAS. Presenta Sofía Angulo Olivas y Amid Castellanos

12:00 horas, Discursos de los doctores honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa (1951-2025), de Joel Cuadras Urías, Dina Beltrán y Abel Sánchez. Editorial UAS

13:00 horas, Elogio a la discapacidad. Apuntes personalísimos sobre el duelo, de Emesto Hernández Norzagaray. Editorial UAS. Presenta Carlos Maciel

16:00 horas, Hacinado, de Bibiana Hernández Escobedo. Editorial UAS. Presentan Ramón Enrique Morán y Samuel Parra

17:00 horas, El vértigo del caos, de Geney Beltrán. Editorial Almuzara. Presenta Francisco Meza18:00 horasPor mi gran culpa, de Ligia Urroz. Hachette Literatura. Presenta Irasema Orona

19:00 horas, Cartas a Dorothy, de Francisco Hinojosa. Editorial Almadía. Presenta MarÍa Félix

Sábado 21 de marzo

10:00 horas, Ana, no me quiero morir, de Elizabeth Estolano y María González, Editorial independente.

11:00 horas, La loca pelona en su doloroso (oloroso) mundo de color de rosa, de Elisa Carreón. COBAES. Presenta María Jacqueline Labrada Lleras.

12:00 horas, La tarea nunca acaba. Una urgencia perseverante, de Juan Alfonso Mejía. Editorial UAS. Presenta Sergio Mario Arredondo.

13:00 horas, Las morras tumbadas, de José Manuel Valenzuela Arce. Universidad de Guadalajara. Presenta Yoheni González.

16:00 horas, Cuántica. El sinuoso sendero a la realidad, de Gerardo Herrera Corral. Sexto Piso/UACJ. Presenta León Cartagena

17:00 horas, Poemas escogidos (1975-2025), de Eduardo Langagne. Editorial UAS Presenta Francisco Alcaraz

18:00 horas, El inextricable caso de la banda del automóvil gris, de Juan José Rodríguez. Editorial Grijalbo Presenta Élmer Mendoza

Domingo 22 de marzo

10:00 horas, Entonces la noche, de Ernestina Yépiz. Universidad Autónoma de Nuevo León. Presenta Leonor Ramírez

11:00 horas, Material inflamable, de Rosa Ramirez. Editorial Almadía. Presenta Vilma Domínguez.

12:00 horas, La noche de las reinas, de Vicente Alfaguara. Presenta Giovani Osuna

13:00 horas, La sirena y el jubilado, de Élmer Mendoza. Alfaguara. Presenta Juan José Rodríguez

14:00 horas, Pistache: concierto de rock para niños

15:00 horas, Clausura