Festeja la Banda Sinfónica Juvenil el mes patrio con ‘Mosaico mexicano’

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado ofreció recientemente el concierto “Mosaico Mexicano” en el Museo de Arte de Sinaloa, en Culiacán. La agrupación juvenil recorrió diversas regiones y tradiciones musicales de México, deleitando a un público atento y celebrando el mes patrio.

Bajo la dirección artística del maestro Diego Rojas, los jóvenes músicos de la BSJE interpretaron un programa de composiciones y arreglos inspirados en las tradiciones musicales del país. La presentación destacó la energía, disciplina y entusiasmo de la agrupación formativa del Instituto Sinaloense de Cultura.

El Instituto Sinaloense de Cultura impulsa actividades como esta para fortalecer la formación artística de las nuevas generaciones y generar espacios de encuentro. Estos eventos buscan acercar a la comunidad a la diversidad cultural y sonora de México, especialmente durante celebraciones nacionales.

Con el concierto “Mosaico Mexicano”, la Banda Sinfónica Juvenil del Estado reafirmó su propósito de acercar al público a un repertorio que forma parte de la diversidad cultural y sonora de México, señaló el Instituto Sinaloense de Cultura. El concierto inició con “Janitzio”, de Silvestre Revueltas, con arreglo de Baltazar Hernández Cano.

Posteriormente, la agrupación interpretó “Antojitos Mexicanos”, también con arreglo de Hernández Cano, y “Caballo Ligero”, de Manuel Navarro Mollor. La propuesta musical continuó con “Tradiciones mexicanas”, de Carlos Olvera, y “Alma mexicana”, de la Banda de Música del Ejército, con arreglo de R. Núñez.

Estas piezas permitieron transitar por diferentes estilos y expresiones de la música tradicional mexicana. A lo largo de la presentación, los músicos se mostraron entusiastas y comprometidos con cada interpretación.

El repertorio incluyó “Fantasía oaxaqueña”, un popurrí tradicional que evocó distintas expresiones de la música de Oaxaca. También se escucharon “Marcha Zacatecas”, de Genaro Codina Fernández, con arreglo de Francisco Martínez, y “Guadalajara”, de Pepe Guízar, con arreglo de José Gabriel Cantor Limones.

La BSJE interpretó después “México lindo”, de J. Gerardo Palestino, para dar paso a un momento dedicado a la identidad musical sinaloense. Se trató de la “Fantasía sinaloense”, de Manuel Flores Gastélum.

Esta obra reunió una selección de piezas vinculadas con la tradición popular de Sinaloa, entre ellas “El buey palomo”, con arreglo de Francisco Javier Cobián Murillo. También se escucharon “La india bonita”, “El cuervito”, “La batalla de Tabasco” y “Tecateando”.