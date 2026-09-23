Festejará la Banda Sinfónica Juvenil a Culiacán con danzones el viernes

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado ofrecerá el concierto “Al compás del danzón” este viernes 25 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Museo de Arte de Sinaloa. El evento, gratuito, celebra el 495 aniversario de Culiacán.

El Instituto Sinaloense de Cultura se suma así a los festejos conmemorativos de la fundación de la ciudad, organizados por el Ayuntamiento de Culiacán a través del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. La presentación de la agrupación es de acceso libre.

La capital sinaloense, Culiacán, conmemora su 495 aniversario de fundación. Estos festejos incluyen una serie de actividades culturales y artísticas impulsadas por las autoridades municipales y estatales, buscando involucrar a la ciudadanía en la celebración de la identidad y patrimonio local.

El Instituto Sinaloense de Cultura informó que este concierto forma parte del amplio programa conmemorativo organizado por el Ayuntamiento de Culiacán, a través del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, con acceso gratuito para el público.

Bajo la dirección artística del maestro Diego Rojas Hormigo, los jóvenes ejecutantes interpretarán un repertorio seleccionado para la ocasión, celebrando la rica tradición musical del danzón y el orgullo culichi, detalló el Instituto.

El programa incluye piezas como Blanca Estela, de Emilio B. Rosado, Almendra, de Abelardo Valdez, y Dos Amores y un Perdón, con arreglos de Ricardo Sigüenza Maqueo. También se escucharán Félix y su Trombón, de Erasmo Vásquez.

Los asistentes disfrutarán de clásicos del género como Siboney, de Ernesto Lecuona, Nereidas, de Amador Pérez Torres, Juárez, de Esteban Alfonzo García, Ofelia, de Jaime Allende Cuevas, No sufras, de Justo Alcázar Mesinas, y El Rigoletito, de E. Ramírez Pérez.

Hacia el final del concierto, la agrupación interpretará la Danzonera Joven de México y un Popurrí Santanero con arreglos de Adrián Martínez Pacheco. El cierre será con el tema Culiacán, considerado el himno de la capital sinaloense, obra de Enrique Sánchez Alonso “El Negrumo”, con arreglos del maestro Baltazar Hernández Cano.

La Banda Sinfónica Juvenil del Estado, fundada el 25 de octubre de 1976, cuenta con casi medio siglo de trayectoria. Se ha consolidado como una de las compañías artísticas representativas del estado.

A lo largo de sus generaciones, ha sido impulso para numerosos músicos, creadores, gestores y promotores culturales que hoy enriquecen el panorama artístico.

En 1998, el maestro Baltazar Hernández Cano reorganizó y dirigió la agrupación hasta su jubilación en 2025, llevándola a un alto nivel técnico e interpretativo.

Actualmente, la banda continúa su labor formativa y artística bajo la dirección del maestro Diego Rojas Hormigo, manteniendo su compromiso de llevar la música de calidad a la sociedad sinaloense.