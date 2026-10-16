Festival Cultural Sinaloa 2026 inicia en Mazatlán con concierto de jazz

El Festival Cultural Sinaloa 2026 comenzó en Mazatlán con el concierto “Panamericana Jazz”, a cargo de la agrupación Chico’s Jazz. La velada, celebrada el jueves 15 de octubre en el Museo de Arte, ofreció una travesía musical que fusionó ritmos americanos con el folclor sinaloense.

La presentación de Chico’s Jazz, integrada por Mariana Pamplona en la voz, Miguel Velarde en el clarinete y Samuel Chiquete en el bajo, contó con la participación de Jesús Jasso en la guitarra y Omar Ríos en la batería. El concierto exploró la riqueza rítmica y melódica del jazz.

La propuesta musical se caracterizó por la combinación de estilos y el diálogo entre diferentes tradiciones sonoras. Este evento inaugural del festival se realizó en el Museo de Arte de Mazatlán, sede de la Delegación Sur del Instituto Sinaloense de Cultura.

El Festival Cultural Sinaloa 2026, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, abarca los municipios de Mazatlán, San Ignacio, Escuinapa, El Rosario y Concordia. La programación incluye música, danza, teatro, literatura y artes visuales, con el objetivo de acercar la cultura a públicos diversos.

El recorrido musical de “Panamericana Jazz” incluyó composiciones como “Danza Negra” del colombiano Lucho Bermúdez, “Chega de Saudade” de Antonio Carlos Jobim, “Recado Bossa Nova” de Djalma Ferreira y “Flor de Lis” del brasileño Djavan. También se interpretaron “Vals venezolano” de Paquito D’Rivera y “Tico Tico” de Zequinha de Abreu.

El programa también contempló clásicos internacionales como “My Favorite Things” de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, “Moon Over Bourbon Street” de Gordon Sumner y “Ponciana” de Nat Simon. Un aspecto de la propuesta fue la incorporación de música tradicional mexicana y sinaloense.

Se incluyeron interpretaciones de “La Petenera”, “Cuando Dos Almas” de Fructuoso Gándara, “La India Bonita” de Luis Pérez Meza y “5 de Chicles” de Epifanio Páez. Estas obras establecieron un encuentro entre la improvisación jazzística y las raíces musicales de la región.

Con este concierto, el Museo de Arte de Mazatlán inauguró su programación del Festival Cultural Sinaloa 2026. La institución reafirmó su compromiso con la promoción del talento local, la difusión de las manifestaciones artísticas y el fortalecimiento de los espacios de encuentro entre creadores y la comunidad.