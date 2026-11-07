Festival de Rock Sinaloa alista su edición 27

Con la participación de agrupaciones de distintas ciudades del estado y bandas invitadas de otras entidades, el Festival de Rock Sinaloa celebrará su edición número 27 del 13 al 15 de noviembre, en el Ágora Rosario Castellanos del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC).

La programación de este encuentro musical fue presentada por el director general del ISIC, Juan Salvador Avilés Ochoa, quien destacó que el festival nació a finales de los años noventa como una iniciativa ciudadana de músicos que buscaban espacios para presentar sus propuestas y fortalecer la escena del rock en Sinaloa.

Señaló que con el paso de los años esta iniciativa se convirtió en una política pública cultural que ha permanecido a través de distintas administraciones y ha permitido a nuevas generaciones compartir su música, adquirir experiencia y profesionalizar sus proyectos.

El director de Programación del Instituto, Rodolfo Arriaga, explicó que las agrupaciones participantes fueron seleccionadas mediante una convocatoria estatal y la evaluación de sus propuestas musicales.

Enrique Lizárraga, integrante del comité organizador, resaltó que el festival ofrece condiciones de producción, fotografía y calidad de sonido que contribuyen al crecimiento de los músicos.

La edición 2026 contará con 10 agrupaciones sinaloenses provenientes de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, además de tres bandas invitadas: Mutant Beans, de Ensenada; Introtyl, agrupación femenina de death metal y Adalyd, de Hermosillo.

El programa musical comenzará los tres días a las 17:00 horas. El viernes 13 se presentarán Bridge, After Crash!, Maldito Bipolar y Catarsis; el sábado 14 participarán Sinapsis, Mar de Japón, Last Breath, Introtyl y Adalyd, mientras que el domingo 15 subirán al escenario Hlainj, The Afterrafters, Contra la Bestia y Mutant Beans.

Como parte de las actividades complementarias, el sábado 14, a las 14:30 horas, se presentará el libro Había tanto sol sobre nuestras cabezas, de Javier Angulo, que aborda la historia del rock en Culiacán entre 2000 y 2020.

Además, el encuentro contará con bazar, ciclo de cine y espacios para propuestas artesanales, en una edición que busca mantener al festival como plataforma para el talento independiente y las nuevas generaciones de músicos sinaloenses.