Festival Internacional Cervantino romperá esquemas en su programación 2025

El Festival Internacional Cervantino (FIC), en su edición 53, rompe esquemas tradicionales y fortalece su presencia con una programación que reúne a artistas de vanguardia de talla internacional.

Cada propuesta dancística, ópera, puesta en escena, performance y concierto, entre muchas otras actividades, expanden los horizontes culturales.

Destaca el concierto de jazz “Bagatelles de John Zorn” del compositor, arreglista y trompetista londinense Sam Eastmond, como parte de las actividades de Reino Unido, invitado de honor al Cervantino; compuesto por 300 piezas breves, a través de un ensamble de cámara contemporáneo, el concierto tiene un enfoque abierto, colaborativo y expresivo. Tendrá lugar en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas el sábado 11 de octubre a las 20:00 horas.

Por primera vez en México, se presentará el colectivo “Kaoru Watanabe y Bloodlines Interwoven” con un excepcional concierto de jazz en el Teatro Juárez, el domingo 12 de octubre a las 21 horas.

La agrupación fue concebida como un diálogo entre músicos y artistas de diversas diásporas que generan un intercambio profundo de los elementos que constituyen la cultura: el lenguaje, la comida, las religiones, las costumbres y las filosofías.

El jazz –afirma Sun Ra– no nació en la Tierra, sino que es un fuego estelar convertido en sonido. El escenario del Festival Internacional Cervantino será el lugar en el que los ritmos se encontrarán con sintetizadores para honrar el legado del mítico músico estadounidense con la agrupación Sun Ra Arkestra. El magno concierto tendrá lugar en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas el sábado 25 de octubre, 20:00 horas.

En otro rubro, uno de los números sin precedente en la historia de la fiesta del espíritu será la sesión de música electrónica “Circle of Live”, dirigida por el artista sueco Sebastian Mullaert, presentado en colaboración con MUTEK México en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, el domingo 12 de octubre.

Entre los imperdibles cervantinos de teatro destaca la participación de la directora y dramaturga española Angélica Liddell, referente del teatro contemporáneo internacional, con la puesta en escena de la obra “Terebrante” de la compañía Atra Bilis Teatro; una pieza que cruza con el mundo del flamenco y desafía las convenciones tradicionales del género musical al prescindir del canto, el baile y las palmas, centrándose únicamente en la causa del sufrimiento.

Fundada por Liddell, Atra Bilis Teatro ha recibido importantes reconocimientos en el Festival de Avignon, el Festival de Viena, la Schaubühne de Berlín y el Théâtre de l’Odéon de París, entre otros. “Terebrante” se presentará con dos únicas funciones el sábado 11 y domingo 12 de octubre.

Uno de los estrenos en México más esperados en la presente edición es el del performance “NeoArctic”, creado por la compañía Hotel Pro Forma, proveniente de Dinamarca y Letonia.

La propuesta se apreciará en el Auditorio del Estado los días viernes 17 y sábado 18 de octubre.

Finalmente, bajo la batuta de Stefan Lano, director concertador, y con la dirección escénica de Mauricio García Lozano y la escenografía de Jorge Balllina, se destaca la ópera “Elektra”, de Richard Strauss, con la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

La 53 edición del Festival Internacional Cervantino ofrecerá, durante 17 días, 140 funciones y 88 presentaciones en 17 foros.

Dará cabida a 44 grupos nacionales y 44 internacionales, con lo que se reunirán un total de 3,458 artistas, de los cuales 2,938 son mexicanos y 520 provenientes de 31 países.

Sobre la edición 53 del festival

La edición 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC) se llevará a cabo del 10 al 26 de octubre de 2025 en Guanajuato. Durante 17 días se ofrecen 140 funciones que reúnen un total de 3,458 artistas provenientes de 31 países y localidades de México, así como la realización del Circuito Cervantino en 12 estados y 22 ciudades de la República Mexicana.