Festival Nortíteres celebrará 30 años con más de 80 funciones

El 30 Festival Internacional Nortíteres 2026 ofrecerá más de 80 funciones de títeres en Sinaloa, Sonora y Jalisco del 15 de noviembre al 06 de diciembre. El evento homenajeará al maestro Martín Letechipía Alvarado por su trayectoria, con la participación de 16 compañías de ocho países.

Esta edición del festival presentará espectáculos para toda la familia. Las presentaciones se llevarán a cabo en teatros, escuelas, plazas públicas y comunidades rurales de los tres estados. La programación incluye montajes de compañías de Argentina, Alemania, Brasil, Colombia, Portugal, España, Italia y México.

El 30° Festival Internacional Nortíteres se ha consolidado como una tradición cultural, destacando la importancia del teatro guiñol en la región. Esta expresión artística posee una historia en Sinaloa, con figuras como Pedro Carreón que impulsaron su desarrollo.

“En esta ocasión quisimos reconocer la labor de un gran titiritero como Martín Letechipía”, señaló Fernando Mejía Castro, director del Festival. Afirmó que la realización del evento es un esfuerzo colectivo.

Homar Arnoldo Medina Barreda, director general de Extensión de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, resaltó que el festival cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Profest. “Hemos tenido tiempos difíciles para la cultura, pero siempre hemos salido adelante como universidad”, indicó. Agregó que llevar el teatro a niños, jóvenes y adultos fomenta la cohesión social.

Martín Letechipía Alvarado recibirá el Reconocimiento al Mérito Titiritero por su trayectoria en el teatro de títeres, uno de los puntos centrales del festival.

Adolfo Plata, director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, agradeció la oportunidad de sumarse al festival. Felicitó a los organizadores por usar los espacios públicos para proyectar el arte de los títeres.

Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación del Instituto Sinaloense de Cultura, señaló que es meritorio llegar a treinta años de festival ininterrumpido. Destacó que el teatro guiñol tiene una tradición importante desde los tiempos de Pedro Carreón, entre otras personalidades.

Mariana Martínez, vicepresidenta del Colectivo Teatral AGUAALADA, subrayó su compromiso de continuar colaborando en el proyecto, ahora como parte de los organizadores del evento.

La cartelera completa de actividades y la información sobre las compañías participantes está disponible en el sitio web www.festivalnortiteres.com, así como en las redes sociales de Festival Nortíteres en Facebook e Instagram.