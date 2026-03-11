Fiesta y estreno, se gradúa la quinta generación del Diplomado de Cinematografía

La alfombra roja se extendió en el Cinematógrafo “Marco Lugo” del Centro Municipal de las Artes, el motivo fue el estreno de dos cortometrajes los cuales marcaron la graduación de la Quinta generación del Diplomado en Cinematografía.

Fue el pasado fin de semana cuando se proyectaron los cortometrajes “Payaso” y “Teresa”, el primero realizado por los alumnos Juan Franco, Sebastián Quezada Rice y Ricardo Puga Buelna. La creación de “Teresa” fue trabajo, grabación y esfuerzo de Camila Galaviz León, Carlos Eduardo Hernández Salazar, Juan Franco Ortiz, Marcos Tirado Tiznado y Ángel Sofía Uribe Rodríguez, quienes culminan una etapa de exploración creativa y formación en el ámbito cinematográfico.

Para Julio Recinos, encargado del Diplomado, ambos proyectos reflejan el aprendizaje, la dedicación y la mirada cinematográfica que los participantes desarrollaron a lo largo del diplomado, consolidando sus primeras experiencias dentro del lenguaje audiovisual.

Con este cierre, una nueva generación de creadores emerge desde las aulas del arte para contar historias desde Mazatlán hacia la pantalla, aportando nuevas voces y perspectivas al panorama audiovisual local.

Autoridades y docentes del diplomado felicitaron a los participantes por su dedicación y por alcanzar este importante logro en su desarrollo artístico.