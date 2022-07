Finalizan su curso a carcajadas con la obra ‘TOC TOC’

Con una divertida comedia en torno a las consecuencias de los Trastornos Obsesivos Compulsivos (TOC), el Taller de Teatro Adultos de la Escuela de Arte José Limón del Instituto Sinaloense de Cultura cerró sus actividades de fin de cursos, en el Teatro Socorro Astol del ISIC, donde presentó la obra TOC, TOC, de Laurent Baffie, en una adaptación y dirección de Paola Castillo.

Con motivo del Festival de Fin de Cursos de las escuelas del ISIC, en el reparto participaron Javier Laija como “Fred”, Olivia Navarrete como “Blanca”, Livier Guzmán como “María Magdalena”, Zulma Garay como “Lili”; Yajaira Lugo como “Ana”, y Diana María Quiñonez, Paola Castillo como “Camila”, y Nicole Mongecomo “Ayudantes”.

Es una historia divertida, en la que seis personas que sufren los síndromes de TOC, coinciden en la sala de espera de un reconocido especialista, todos a la misma hora. Fred que no puede resistir a vociferar expresiones groseras; Camila que padece de “aritmomanía”, una compulsión a contar todo; Magdalena, siempre temiendo haber olvidado algo; Blanca, que teme a las bacterias; Lili, que repite todo lo que dice, y Ana, que es incapaz de pisar sobre rayas.

Como el dichoso doctor no llega, al final deciden hacer una terapia grupal que los ayude a superar su problema. Quizá no lo logren del todo, pero les ayudará a no sentirse solos y a apoyarse mutuamente.

Pese a un ciclo escolar mal llevado, medio en línea por la pandemia y con todas las dificultades que la falta de presencialidad conlleva, los jóvenes actores hicieron reír al público a lo largo de toda la función y se merecieron los aplausos que les prodigaron.