Fito Arriaga lleva a Marx del pensamiento a la intimidad en Casa Haas

Karl Marx dejó por un momento los libros de historia y las discusiones ideológicas para mostrarse como hombre, padre, esposo, amigo y compañero en “Marx en el Soho”, puesta en escena que llegó a Casa Haas como parte del Festival Cultural Mazatlán 2026.

En el unipersonal, Rodolfo “Fito” Arriaga asumió nuevamente el personaje que ha interpretado durante más de una década, para recorrer algunos de los episodios más significativos de la vida del filósofo, economista y revolucionario alemán.

La obra, a cargo de la compañía TATUAS, está basada en el texto del dramaturgo estadounidense Howard Zinn y plantea un encuentro entre el pensamiento de Marx y las experiencias personales que marcaron su vida.

Con una escenografía sencilla, pero suficiente para recrear la atmósfera del siglo 19, Arriaga llevó al público por distintos pasajes relacionados con la vida de Marx en Londres, sus vínculos familiares y su relación con Federico Engels, uno de sus principales colaboradores.

La interpretación transitó entre el humor y los momentos de mayor carga emocional, mostrando a un Marx alejado de la imagen rígida que suele acompañar su figura histórica.

La música de compositores como Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven acompañó algunos de los pasajes de la obra, mientras acontecimientos como la Comuna de París de 1871 sirvieron para contextualizar parte del pensamiento y las preocupaciones sociales del personaje.

A lo largo del monólogo, Arriaga también estableció puentes con el presente. Desde el escenario de Casa Haas, el actor incorporó reflexiones sobre los movimientos sociales y algunas de las contradicciones que permanecen en la sociedad contemporánea.

Con soltura y experiencia escénica, el intérprete consiguió mantener el diálogo con los espectadores y llevarlos de la reflexión histórica a situaciones más cercanas y humanas.

Al finalizar la función, el público reconoció la actuación de Arriaga con un prolongados aplausos, después de poco más de una hora de recorrer, desde el teatro, las distintas facetas de uno de los pensadores más influyentes de la historia moderna.

Esta puesta en escena se presentó en Mazatlán como parte de un proyecto beneficiado por el Programa de Apoyos a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID 2026), con la colaboración del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.