$!‘Flor de Mármol’: una historia de amor frente a la desaparición, abre la Muestra Regional de Teatro del Noroeste

Con una historia que entrelaza el amor, la memoria y el dolor de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos, la obra unipersonal Flor de Mármol abrió la Muestra Regional de Teatro del Noroeste, en Culiacán, con la actuación y dramaturgia de Mérida Urquía, de Mi Compañía Teatro, de Colombia, y la dirección de Else Marie Laukvik.

A través de la historia de Flora y Julio, Urquía construye un relato escénico sobre la ausencia y las heridas que deja la desaparición forzada, un problema que ha marcado a Colombia y que trasciende fronteras. La puesta en escena tuvo también presentaciones en el Festival Cultural Sinaloa, en Mazatlán y Salvador Alvarado.

Sin grandes recursos escenográficos, con una mesa, un florero, una cubeta, una silla y algunos objetos personales, la actriz transforma el espacio para dar vida a distintos momentos de una historia que transita entre los recuerdos, la poesía y la reflexión sobre el propio acto de llevar al teatro el dolor de una pérdida.

La función comienza con Urquía cantando unos versos mientras evoca la búsqueda de alguien ausente. Después, besa unas botas y recuerda un sueño en el que Julio aparece con la camisa blanca que llevaba la última vez que lo vio.

“Anoche volví a soñar contigo”, dice, antes de recrear la intimidad de aquel recuerdo: observa su rostro, lo besa y le susurra “ojos lindos”.

Con un sombrero y una camisa, la actriz cambia de registro para encarnar a los personajes y transitar entre sus voces. En uno de esos momentos, Flora habla directamente a Julio y reconoce el tiempo transcurrido desde su desaparición.

“Julio, si tú me vieras ahora, no me reconocerías. Han pasado siglos de caminos y el viaje ha sido largo, y yo tengo demasiada muerte en las pupilas”, expresa.