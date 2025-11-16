'Flores de Amapa' conquista a mazatlecos con música y tradición

El Parque Ciudades Hermanas se transformó en un escenario vibrante la noche del concierto de Flores de Amapa, donde seis voces femeninas, cada una con identidad propia y raíces distintas, se reunieron para celebrar la música tradicional y el sentir del pueblo sinaloense.

Con el océano Pacífico como telón de fondo y un público que llenó buena parte de las áreas disponibles, la velada se convirtió en un encuentro cultural que mezcló historia, memoria y emoción.

Aunque la zona estuvo delimitada y la prensa gráfica trabajó desde los márgenes, la energía del lugar fluyó sin contención.

La presencia conjunta de Regina Orozco, María Inés Ochoa, Alejandra Robles, Leiden, Nath Velasco y Fernanda Cuén “La Menor” reflejó el espíritu del proyecto: unir generaciones, territorios y estilos.

Acompañadas por la banda tradicional sinaloense “Granito de Oro”, de la UAS, bajo la dirección de Tino Méndez, las artistas ofrecieron un repertorio donde convivieron corridos icónicos, sones tradicionales, canciones en lengua indígena y melodías de profundo arraigo popular.

Junto a la orquesta, la noche se abrió con “El otro México”, canción que hizo popular Los Tigres del Norte, con María Inés Ochoa, quien continuó con “India Bonita”.

“Buenas noches Mazatlán, bienvenidos a Flores de Amapa”, saludó al subir al escenario.

El viento fresco y la cercanía del mar acompañaron el inicio del recorrido musical. Antes de presentar a sus compañeras, Ochoa interpretó “El Huizachito”, que fue recibido con entusiasmo por el público.

La siguiente en aparecer fue “La Menor”, quien interpretó “Rosita de Olivo” y luego “Hermosísimo Lucero”, canciones que conectaron de inmediato con la audiencia.

“Siempre que pisó estas tierras me siento en mi casa”, expresó antes de invitar a Nath Velasco y Leiden, con quienes cantó “Nieves de Enero”, uno de los corridos más populares del norte del país y que la hiciera famosa el legendario Chalino Sánchez.

Más adelante, Nath y María Inés unieron sus voces para ofrecer una versión sentida de “El golpe traidor”.

La banda lució su talento con piezas como “Palillos chinos”, mientras el público se mantenía atento a cada transición.

Después, Leiden regresó al escenario junto a María Inés para interpretar “Flor de capomo”, cantada en lengua mayo-yoreme, un momento que destacó por su fuerza cultural.

Posteriormente, la cantautora cubano-mexicana quedó sola para ofrecer “Dos seres que se aman”, una de las interpretaciones más íntimas de la noche.

La oaxaqueña Alejandra Robles apareció con “Dos almas”, desplegando su sello afromestizo.

A continuación, Regina Orozco fue recibida con ovaciones.

“Mazatlán, ¡qué belleza, qué maravilla! ¡Cantemos!”, dijo antes de unir su voz con la de Robles en “El sauce y la palma”. Después interpretó sola “Mi gusto es”, uno de los temas más emblemáticos de la región.

Regina llamó de nuevo a María Inés Ochoa para cantar “La entalladita”, éxito de Amparo Ochoa, madre de la intérprete, quien visiblemente emocionada agradeció a las autoridades y al público el apoyo para concretar el evento.

Del mismo modo, se quedó para entonar “El Barzón”, rematando con la frase. “Y que muera siempre el mal gobierno”, aplaudida por el público.

Para el cierre, las seis artistas regresaron al escenario para cantar “El Sinaloense”, himno festivo que despertó la euforia del público, y concluyeron con “Mística”.

“Para toda la gente de Sinaloa, por un pueblo más justo, con paz, justicia y libertad... que nuestro Sinaloa brille”, expresó María Inés Ochoa antes de despedirse.

“¡Que viva Mazatlán, gracias, que no les quiten la alegría!”, gritaron las artistas, cerrando una noche memorable frente al mar.

Amenizan mazatlecas

Antes de la aparición de Flores de Amapa, el escenario fue abierto por el grupo mazatleco Keletias, que recibió al público con una selección de temas que mostraron su sello sonoro y raíces porteñas.

Iniciaron con “Vengo del mar”, seguida de “Desnuda” y “La niña perdida”, piezas que prepararon el ambiente con una mezcla de melancolía y energía juvenil. Continuaron con “Mil años” y “Pangaiso”, para cerrar con “Quién sabe”, dejando al público animado y listo para la velada principal frente al Pacífico.