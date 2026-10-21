Fomentan inclusión con cuento infantil en la biblioteca ‘Rosa María Peraza’

La bibliotecaria Maury Rubio captó la atención de los pequeños en la Sala Infantil, con la lectura del libro de Vesna Sekulovic. El relato presentó a Alejandro, un personaje alegre y divertido, con infinidad de amigos, quien incluso baila en su silla de ruedas durante sus cumpleaños.

Niñas y niños del taller “La hora del cuento” en la Biblioteca “Rosa María Peraza” conocieron la conmovedora historia de inclusión de Alejandro, un niño con discapacidad que se desplaza en silla de ruedas, a través del cuento “Mi hermano tiene auto propio”.

Los pequeños ilustran sus dibujos inspirados en la historia de Alejandro sobre ruedas.

Los pequeños ilustran sus dibujos inspirados en la historia de Alejandro sobre ruedas.

Los pequeños se tomaron la foto del recuerdo con sus trabajos terminados.

Los pequeños se tomaron la foto del recuerdo con sus trabajos terminados.

El taller “La hora del cuento” es una actividad semanal de la biblioteca, enfocada en fomentar la lectura y la reflexión sobre valores universales. Estos encuentros buscan acercar a la niñez a diversas realidades sociales y promover la empatía desde temprana edad.

La historia, ilustrada por Francesca Massai, subraya el amor y apoyo entre hermanos, un mensaje de inclusión que los pequeños talleristas se llevaron consigo, según lo expresado por los organizadores del evento.

La trama del libro, contada desde la perspectiva de la hermana de Alejandro, enfatiza cómo su “auto propio”, la silla de ruedas, le permite desplazarse, moverse y ser parte activa de la vida cotidiana, superando barreras.

Al concluir la sesión semanal, los niños y niñas tomaron lugar en las mesas de trabajo de la Sala Infantil. Ahí, ilustraron su propia versión de Alejandro sobre ruedas, reflejando la inspiración que les dejó la historia.

La biblioteca invitó a la comunidad a participar en la próxima reunión del Club Pequeños Lectores, que se realizará el jueves en el mismo lugar a las 16:00 horas.