Formalizan Isic y Fundación Checo Pérez alianza para fortalecer el desarrollo cultural en Sinaloa

El Instituto Sinaloense de Cultura y la Fundación Checo Pérez A.C. formalizaron un convenio con el propósito de establecer mecanismos de colaboración que impulsen proyectos de promoción cultural, formación artística, intercambio académico y acciones comunitarias, fortaleciendo el acceso a la cultura y el desarrollo social en el estado.

El documento fue firmado por el director general del Isic, Juan Avilés Ochoa, y el representante de la Fundación Checo Pérez A.C., Juan Pablo Gómez Salazar, en una ceremonia que contó con la participación del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, como testigo de honor.

Al dar la bienvenida, Avilés Ochoa agradeció el acompañamiento de la Fundación Checo Pérez y de quienes hicieron posible la concreción de este acuerdo, el cual fortalecerá las acciones que ambas instituciones desarrollarán de manera conjunta.

“Con este convenio buscamos fortalecer aún más las actividades que nos están uniendo”, expresó.

Asimismo, hizo un reconocimiento especial a Rubén Rivera, a quien atribuyó un papel fundamental para concretar la alianza.

El director general del Isic destacó que el convenio permitirá sumar capacidades institucionales para desarrollar proyectos culturales de mayor alcance, convencido de que la colaboración entre organismos públicos y asociaciones civiles representa una vía efectiva para ampliar las oportunidades de acceso al arte y la cultura.

Gómez Salazar manifestó el entusiasmo de la Fundación Checo Pérez por integrarse a los proyectos impulsados por el Instituto Sinaloense de Cultura y trabajar de manera coordinada para generar espacios que favorezcan el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Señaló que la experiencia de la Fundación en la creación de espacios culturales y comunitarios ha demostrado que la suma de esfuerzos entre instituciones fortalece la participación ciudadana y permite consolidar proyectos sostenibles que benefician a la comunidad.

Como testigo de honor, Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, celebró la voluntad de ambas instituciones para construir una alianza basada en objetivos comunes.

“Me da mucho gusto que hayamos coincidido con Pablo Gómez, que llegó con muchas ganas de trabajar. Creo que estamos concretando algo muy importante y que todo el trabajo que tenemos por delante bien podemos desarrollarlo aquí”, comentó.

Durante el acto también se destacó que el convenio permitirá diseñar e implementar programas y proyectos conjuntos; organizar seminarios, talleres, conferencias, exposiciones y publicaciones; compartir materiales de investigación y difusión; coordinar el uso de espacios físicos y virtuales para actividades académicas, artísticas y comunitarias, además de promover de manera conjunta las acciones que deriven de esta colaboración.

El instrumento jurídico establece además mecanismos permanentes de coordinación mediante enlaces institucionales y reuniones periódicas de trabajo para dar seguimiento a los proyectos que emprendan ambas partes. Su vigencia será a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de octubre de 2027.

Antes de concluir la ceremonia, Avilés Ochoa reiteró que la cultura debe seguir siendo un instrumento para la construcción de paz y el desarrollo social, al afirmar:

"La pelea en Sinaloa no va a ser por balas, sino por libros...”, comentó Pablo Gómez.