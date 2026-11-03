Fortalece Contempovalle el intercambio dancístico entre Colombia y Mazatlán

El intercambio de técnicas, conocimientos y experiencias artísticas entre Colombia y México marcó la residencia internacional que la compañía de danza contemporánea Contempovalle realizó durante octubre en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM).

La estancia permitió a las bailarinas colombianas profundizar en las técnicas mixtas que caracterizan la formación de la escuela mazatleca, además de continuar el proceso creativo de la pieza “Yo fui árbol”, un proyecto que comenzó a desarrollarse a partir de los primeros encuentros entre integrantes de ambas comunidades dancísticas.

Lina Marcela Galindo, codirectora de Contempovalle y docente de la Universidad del Rosario, en Bogotá, explicó que la agrupación llegó al puerto gracias a una residencia internacional de danza obtenida en 2026, con el respaldo del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes de Colombia.

El acercamiento con Mazatlán comenzó en septiembre de 2025, cuando la compañía estableció contacto con Xitlaly Piña, maestra y codirectora de la EPDM. Posteriormente, Piña participó en un espacio de formación y creación en Bogotá, donde compartieron herramientas de movimiento y sentaron las bases de “Yo fui árbol”.

Con esta segunda residencia, el proyecto avanza hacia una nueva etapa de exploración y crecimiento, con la intención de ampliar sus posibilidades escénicas e incorporar recursos audiovisuales.

“Las artes son un camino que nunca termina. Estamos en una etapa de construir la obra, de llevarla a un formato más grande. Como compañía, hemos experimentado que nuestras grandes obras se construyen entre dos, tres o cuatro residencias; apenas va la segunda”, expresó Galindo.

La bailarina, quien cuenta con aproximadamente 20 años de trayectoria, destacó que la experiencia en Mazatlán también le ha permitido actualizar sus conocimientos, explorar nuevas formas de movimiento y ampliar sus herramientas interpretativas.

Asimismo, reconoció el compromiso y la pasión de los estudiantes de la EPDM, con quienes compartió experiencias tanto en el ámbito artístico como en el intercambio humano y profesional.

Proyectan colaboración académica

Además del trabajo creativo, la visita abrió la posibilidad de establecer vínculos académicos entre la Universidad del Rosario y el Centro Municipal de las Artes (CMA) de Mazatlán, con miras a impulsar futuras oportunidades de formación para estudiantes de ambos países.

“Será una colaboración artística, la visita abre la posibilidad de establecer vínculos académicos entre ambas instituciones, con la intención de que jóvenes colombianos puedan viajar a Mazatlán para profundizar en disciplinas como la danza, el canto y el teatro”, puntualizó la codirectora.

Aunque las conversaciones se encuentran en una etapa inicial, la propuesta busca ampliar las oportunidades de aprendizaje para jóvenes artistas y favorecer el intercambio de conocimientos entre las comunidades académicas.

La residencia de Contempovalle reafirma así la importancia de la cooperación internacional en las artes escénicas, al propiciar encuentros que enriquecen la formación dancística y permiten desarrollar proyectos creativos más allá de las fronteras.