Fortalece el Isic acervo de bibliotecas para fomentar la lectura

El Instituto Sinaloense de Cultura entregó este martes nuevos acervos a la Red Estatal de Bibliotecas en Culiacán, para ampliar el acceso a los libros y fortalecer el fomento a la lectura en las comunidades. La acción busca impulsar el desarrollo cultural.

La entrega se realizó en la Biblioteca Rosa María Peraza, en el Centro Cívico Constitución, considerada emblemática de la red. Este esfuerzo busca asegurar que los materiales estén disponibles para niñas, niños, jóvenes y adultos en todo el estado.

Juan Salvador Avilés, director del Instituto Sinaloense de Cultura, destacó la importancia de un trabajo coordinado para que los libros lleguen a las bibliotecas y estén disponibles. “Cada libro representa una nueva oportunidad para acercar a niñas, niños, jóvenes y adultos a la lectura”, expresó Avilés.

Esta acción forma parte del trabajo permanente que realiza el Instituto Sinaloense de Cultura para fortalecer la Red Estatal de Bibliotecas. El objetivo es dotar de materiales provenientes de diversos programas, incluyendo la producción editorial propia del Instituto.

Se han distribuido alrededor de 15 mil libros en diferentes municipios de Sinaloa. El objetivo es que los materiales sean utilizados por los lectores y no permanezcan almacenados.

El encuentro resaltó la lectura como una herramienta fundamental para el desarrollo personal. Se destacó su papel para acercar el conocimiento, la imaginación y la cultura a las comunidades.

La Biblioteca del Centro Cívico Constitución fue destacada por su carácter histórico y emblemático. Forma parte de la memoria cultural de Culiacán y es un punto de encuentro para actividades culturales.

El fortalecimiento de las bibliotecas no se limita a la entrega de libros. Incluye generar condiciones para su participación activa en comunidades. Se busca que funcionen como casas de cultura, especialmente en zonas alejadas.

El Isic ha ampliado la infraestructura bibliotecaria en Sinaloa. Se informó de la apertura de nuevas bibliotecas y la reapertura de espacios que estaban cerrados. Esto recupera servicios culturales para diversas comunidades.

Se reconoció el trabajo de mediadores de lectura. Su labor es fundamental para acercar a las personas a los libros y crear actividades. Buscan hacer de las bibliotecas espacios vivos y participativos.

Se trabaja en la incorporación de nuevas herramientas para ampliar el acceso a los contenidos. Esto incluye la creación de audiotecas y acciones para personas con discapacidad visual.

La intención es diversificar servicios bibliotecarios y atender diferentes públicos. Se busca aprovechar herramientas tecnológicas para fortalecer el acceso democrático a la cultura.

También se comprometieron a continuar dotando de materiales a la Biblioteca del Centro Cívico Constitución. Se planea un nuevo paquete de libros, con énfasis en literatura infantil.

Con estas acciones, el Instituto Sinaloense de Cultura reafirma su compromiso con la lectura. Busca fortalecer la Red Estatal de Bibliotecas, asegurar el acceso a los libros y promover el desarrollo cultural.